Pepe de fora após aquecimento. FC Porto 0-0 Liverpool (1.ª parte)

Depois de ter alcançado um nulo (0-0) no terreno do Atlético de Madrid, o FC Porto volta a ter mais um osso duro de roer no Grupo B da Liga dos Campeões, com uma receção ao Liverpool (20h00), atual comandante da Premier League e do grupo. Os ingleses estrearam-se com um triunfo sobre o AC Milan (3-2), somando três pontos, mais dois do que portistas e madrilenos.

Onze do FC Porto: Diogo Costa, Corona, Pepe, Marcano, Zaidu, Uribe, Sérgio Oliveira, Otávio, Luis Diaz, Taremi e Toni Martínez

Onze do Liverpool: Alisson, Milner, Van Dijk, Matip, Robertson, Fabinho, Henderson, Jones, Mané, Salah e Diogo Jota

Esta será, de resto, a terceira vez que os dragões defrontam os reds nas últimas cinco edições da Liga dos Campeões, sendo que nas duas anteriores, ambas na fase a eliminar, perderam os jogos em casa por margem considerável: 0-5 em 2017/18, nos oitavos, e 1-4 em 2018/19, nos quartos.

