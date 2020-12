Resultado mantém-se inalterado. FC Porto 0-0 Manchester City (intervalo)

Por Francisco Nascimento 01 Dezembro, 2020 • 18:56 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O FC Porto pode confirmar um lugar, pela 12.ª vez na sua história, nos oitavos de final da Liga dos Campeões de futebol, bastando um empate na receção ao Manchester City, na quinta jornada do Grupo C.

Os campeões nacionais, que recebem no Estádio do Dragão os 'citizens', de Rúben Dias, João Cancelo e Bernardo Silva, podem até seguir em frente com uma derrota, mas para isso o Olympiacos, de Pedro Martins, não pode vencer na visita ao Marselha, de André Villas-Boas.

Antes do apito inicial, um momento de "pausa e reflexão contra o racismo", com muitos jogadores com o joelho no relvado.

O FC Porto joga num esquema com três centrais, com Mbemba, Sarr e Diogo Leite no centro da defesa.

O Manchester City entrou a pressionar a defesa portista. Nota positiva para Sarr e Diogo Leite que já afastaram, de cabeça, o perigo dos ingleses.

Pontapé de canto para o Manchester City batido pelo português João Cancelo. A bola atravessou a área e deu novo canto, no lado contrário, para os ingleses.

O FC Porto com muitas dificuldades nos minutos iniciais, a não conseguir contrariar a superioridade individual do Manchester City.

Primeiro lance ofensivo do FC Porto numa combinação de Zaidu com Tecatito Corona. Ainda assim, a defesa inglesa afastou o perigo.

Choque de Otávio com Ederson Morais. Os jogadores portistas ficam a pedir penálti, mas Björn Kuipers manda jogar.

Grande lance do FC Porto, a valer Ederson aos ingleses. Zaidu cruzou e Diogo Leite ficou na cara do golo. No contra-ataque, foi Marchesín a evitar o golo de Ferrán Torres. O lancei foi, no entanto, invalidado por fora de jogo.

O jogo vai já com meia hora de jogo e, apesar das ameaças, ainda não houve qualquer remate à baliza. Nem do FC Porto, nem do Manchester City.

Grande ocasião para os ingleses. Ferrán Torres colocou em arco para Sterling, valeu o grande corte de Zaidu.

Remate violento de Rodri, mas a sair muito ao lado da baliza do FC Porto.

Onze do FC Porto: Marchesín, Manafá, Mbemba, Sarr, Zaidu, Diogo Leite, Sérgio Oliveira, Uribe, Tecatito, Otávio, Marega.

Onze do Manchester City: Ederson, João Cancelo, Rúben Dias, Eric García, Zinchenko, Rodri, Fernandinho, Bernardo Silva, Phil Foden, Sterling, e Ferrán Torres.

O FC Porto já chegou aos 'oitavos' 11 vezes (2003/04, 2004/05, 2006/07 a 2009/10, 2012/13, 2014/15 e 2016/17 a 2018/19), falhando apenas em quatro ocasiões (2005/06, 2011/12, 2013/14 e 2015/16).

Na presente temporada, na Champions, o FC Porto venceu no Dragão o Olympiacos (2-0) e o Marselha (3-0), foi a França triunfar por 2-0 e perdeu em Manchester por 3-1, no arranque do grupo.

O árbitro é o holandês Björn Kuipers.

Suplentes do FC Porto: Diogo Costa, Cláudio Ramos, Luis Díaz, Taremi, Nakajima, Romário Baró, João Mário, Felipe Anderson, Toni Martínez, Evanilson, Nanu e Fábio Vieira.

Suplentes do Manchester City: Steffen, Carson, Walker, Stones, Ake, Gundogan, Jesus, Laporte, De Bruyne, Mendy, Mahrez, Doyle.