Conheça os onzes de FC Porto e Marítimo

O FC Porto inicia este sábado a defesa do título de campeão da I Liga portuguesa de futebol com uma receção ao Marítimo, depois de ter começado a temporada com a conquista da 23.ª Supertaça.

Onze do FC Porto: Diogo Costa; João Mário, Pepe, Marcano e Zaidu; Uribe e Grujic; Pepe, Namaso, Evanilson e Taremi.

Suplentes: Cláudio Ramos, Fábio Cardoso, Veron, Galeno, Wendell, Bruno Costa, Toni Martínez, Eustáquio e Gonçalo Borges.

Onze do Marítimo: Miguel Silva, Matheus Costa, Zainadine, e Leo Andrade; Cláudio Winck, Diogo Mendes, Beltrame e Miguel Sousa; Xadas, Vidigal e Joel.

Suplentes: Trmal, Mosquera, Pablo Moreno, Chuchu Ramirez, Edgar Costa, Clésio, Lucho, Teles e China.

Os 'dragões', que conseguiram a "dobradinha" a época passada, juntando a Taça de Portugal ao campeonato, começaram a nova época com mais um título, vencendo Supertaça diante do "despromovido" Tondela (3-0).

O FC Porto, orientado por Sérgio Conceição, não pode contar com o defesa David Carmo e o médio Otávio para a estreia no campeonato, uma vez que ambos os jogadores estão a cumprir castigo.

Do outro lado vai estar a equipa do Marítimo, treinada por Vasco Seabra, que terminou a última época no 10.º lugar e que vai realizar a primeira partida oficial na nova temporada.

O jogo entre FC Porto e Marítimo está agendado para as 20:30, no Estádio do Dragão, e será dirigido por Hélder Malheiro, da associação de Lisboa.