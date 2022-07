Conheça os onzes de FC Porto e AS Mónaco

Gabriel Veron foi apresentado na sexta-feira e o novo camisola 7 do FC Porto © Igor Martins/Global Imagens

O campeão nacional FC Porto defronta este sábado o AS Mónaco, em jogo de apresentação aos sócios. O encontro está marcado para as 20h00 e será disputado no Estádio do Dragão.

Onze do FC Porto: Diogo Costa; João Mário, Pepe, Marcano e Zaidu; Bruno Costa, Uribe e Eustáquio; Pepê, Evanilson e Taremi

Onze do Mónaco: Nubel; Vanderson, Maripan, Disasi e Caio Henrique; Gelson Martins, Jean Lucas, Matazo e Kevin Volland; Minamino e Ben Yedder

Neste mercado de verão, os dragões já investiram mais de 30 milhões de euros na contratação de Gabriel Veron, brasileiro proveniente do Palmeiras, e de David Carmo, do Braga. O defesa central português foi a transferência mais cara de sempre entre clubes da I Liga.

Ambos os reforços começam este jogo no banco de suplentes.