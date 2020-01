FC Porto não fará habitual conferência de imprensa antes de jogo com Gil Vicente

© Hugo Delgado/Lusa

O próximo desafio do FC Porto, depois de ter perdido frente ao SC Braga por 1-0 na final da Taça da Liga, é com o Gil Vicente, esta terça-feira. A partida será às 20h15 no Estádio do Dragão, e, ao contrário do que é habitual, não foi agendada qualquer conferência de imprensa de antecipação ao jogo.

As antevisões dos jogos são por norma divulgadas no site oficial do clube , mas tal não aconteceu desta vez, depois de Sérgio Conceição não se ter também apresentado na sala de imprensa do Estádio Municipal de Braga.

As últimas palavras de Sérgio Conceição foram durante a flash interview da Sport TV. Nessa altura, o técnico deixou o seu lugar à disposição de Pinto da Costa, já que entende que o clube se encontra num momento de desunião.

O presidente portista não respondeu às declarações do timoneiro, mas a newsletter do clube vinca que os dragões mantêm uma "total confiança" em Sérgio Conceição.