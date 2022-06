FC Porto não vai ficar com Rúben Semedo

Rúben Semedo está no FC Porto desde janeiro © Miguel Pereira/Global Imagens (arquivo)

O defesa português já está a procurar um novo clube. Rúben Semedo não vai ficar no plantel azul e branco, com o treinador Sérgio Conceição a não dar o aval para a SAD do Porto avançar com a cláusula de opção de compra junto do Olympiakos, que estava estipulada em 5,5 milhões de euros.

O treinador bicampeão nacional já entregou o relatório da temporada, e ficou estabelecido que o nome de Rúben Semedo não ia ser uma prioridade.

O prazo terminou no último dia de maio, e agora Rúben Semedo vai procurar outro desafio profissional. Apesar de ter mais um ano de contrato com o Olympiakos, a TSF sabe que é quase certo que não vai regressar a Atenas.

O nome de Rúben Semedo começa a surgir na imprensa turca, e a ser apontado ao Fenerbhaçe, depois de Jorge Jesus ter chegado ao clube de Istambul. O treinador português que já tinha pedido Rúben Semedo, à SAD do Benfica, quando treinava as águias.

Com esta saída de Rúben Semedo no Porto, juntando o adeus de Mbemba, os dragões vão ao mercado para reforçar a defesa, e o nome de João Victor, sabe a TSF é um dos jogadores que está na lista da SAD azul e branca.

O defesa do Corinthians tem 23 anos, e é um titular da equipa orientada pelo português Vítor Pereira. Mas nesta operação, surge um problema. Os brasileiros estão a pedir 15 milhões de euros para vender o passe do central, e o FC Porto não quer passar dos 10 milhões.

Nos últimos dias a imprensa brasileira também apontou o nome de Kaiky, defesa central brasileiro de 18 anos que joga no Santos. Uma jovem promessa do futebol brasileiro e já protegido por uma cláusula de rescisão de 70 milhões de euros.