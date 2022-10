FC Porto nos oitavos da Champions após empate entre Atletico e Bayer Leverkusen

© Javier Soriano/AFP

Por Gonçalo Teles 26 Outubro, 2022 • 21:54 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O FC Porto apurou-se esta quarta-feira para os oitavos de final da Liga dos Campeões ao beneficiar do empate (2-2) entre Atletico de Madrid e Bayer Leverkusen, esta noite, na capital espanhola.

A vitória dos dragões por 4-0 sobre o Club Brugge, na Bélgica, tinha deixado o apuramento dependente do jogo de Madrid: desde que o Atletico não vencesse, os portugueses poderiam festejar.

Esse cenário acabou por confirmar-se, num jogo em que os colchoneros estiveram a perder por duas vezes. Diaby marcou logo aos nove minutos para o Bayer, mas Carrasco empatou aos 22'.

Hudson-Odoi ainda recolocou os alemães em vantagem antes do intervalo, mas de Paul, aos 50', estabeleceu a igualdade.

Aos 90+9', num penálti assinalado pelo VAR, Carrasco teve o 3-2 nos pés, mas Hradecky negou. Na recarga, Saul acertou na barra e, no remate seguinte, a bola foi desviada por um defesa.

Com este resultado, o FC Porto apura-se, para já, no segundo lugar do grupo B da Liga dos Campeões, liderado pelo Club Brugge.

O Atletico é terceiro, com cinco pontos, e o Bayer Leverkusen é quarto, com quatro, sendo o apuramento para a Liga Europa ainda possível para ambos os clubes.

Na última jornada do grupo, o FC Porto - que ainda pode garantir o primeiro lugar - recebe o Atletico e o Bayer recebe o Club Brugge.