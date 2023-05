FC Porto obrigado a vencer em Famalicão para continuar a sonhar com o título

© Miguel Pereira/Global Imagens

O FC Porto está este sábado obrigado a vencer no campo do Famalicão para continuar na luta pelo título nacional, com uma derrota a garantir a festa antecipada do Benfica, na 33.ª e penúltima jornada da I Liga de futebol.

Separados por quatro pontos, os atuais campeões nacionais têm de triunfar no terreno do oitavo classificado da prova para depois poderem torcer por um deslize do Benfica no domingo, em Alvalade, no dérbi com o Sporting.

Um empate praticamente confirma o adeus do FC Porto ao título e uma derrota assegura definitivamente o título nacional aos encarnados, depois de três épocas seguidas em 'branco'.

Por seu lado, o Famalicão necessita de vencer os 'dragões' para matematicamente ainda ter alguma possibilidade de chegar às provas europeias, algo que mesmo assim será muito difícil, já que a equipa de João Pedro Sousa está a cinco pontos do sexto lugar, ocupado pelo Arouca, que também hoje recebe o Desportivo de Chaves, sétimo.

No Bessa, o Sporting de Braga, terceiro, pode confirmar o regresso à Liga dos Campeões na próxima temporada, na fase de pré-eliminatória, bastando vencer o Boavista, que segue num tranquilo 11.º posto.

Já o Santa Clara vai entrar em campo, para receber o Portimonense (13.º), já despromovido, depois de, na sexta-feira, no arranque da ronda, o Marítimo ter vencido o Vizela (1-0), e ter 'condenado' definitivamente os açorianos e também o Paços de Ferreira à descida à II Liga.

O lanterna-vermelha do campeonato soma 19 pontos, menos sete do que os madeirenses, que asseguraram o play-off de manutenção, por também já não poderem ser alcançados pelos pacenses, que têm 20 e desvantagem no confronto direto.