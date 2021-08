FC Porto obrigado a vencer para igualar Sporting, Benfica e Sporting de Braga

FC Porto © Ivan Del Val/Global Imagens

O FC Porto está obrigado a vencer este domingo na receção ao Belenenses SAD para poder seguir os passos dos seus principais rivais no campeonato, em jogo da primeira jornada da prova.

Depois de Sporting, vitória 3-0 na receção ao Vizela, Benfica, triunfo 2-1 em casa do Moreirense, e Sporting de Braga, que venceu na Madeira o Marítimo 2-0, entrarem com triunfos na prova, o FC Porto não quer se atrasar, pelo que está obrigado a vencer os 'azuis' do Restelo, que não costumam colocar problemas no recinto do 'dragão'.

Além deste embate, disputam-se neste domingo mais três encontros da primeira ronda: o Tondela-Santa Clara, o Vitória de Guimarães-Portimonense e o Paços de Ferreira-Famalicão

Resultados e programa da primeira jornada:

- Sexta-feira, 6 ago: Sporting - Vizela, 3-0 (0-0 ao intervalo)

- Sábado, 7 ago: Arouca - Estoril Praia, 0-2 (0-1)

Moreirense - Benfica, 1-2 (1-2)

Marítimo - Sporting de Braga, 0-2 (0-0)

- Domingo, 8 ago: Vitória de Guimarães - Portimonense, 15h30

Tondela - Santa Clara, 15h30

FC Porto - Belenenses SAD, 18h00

Paços de Ferreira - Famalicão, 20h30

- Segunda-feira, 9 ago: Gil Vicente - Boavista, 20h15