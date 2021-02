FC Porto oficializa contratação de Pepê ao Grémio

© EPA

O FC Porto assegurou a contratação do futebolista brasileiro Pepê ao Grêmio, por 15 milhões de euros, tendo o jogador assinado contrato até 2026, válido a partir da próxima temporada, informou esta quinta-feira o clube portista no site oficial.

Em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), os 'dragões' anunciaram ter chegado a acordo com o emblema brasileiro "para a aquisição dos direitos desportivos do atleta Eduardo Gabriel Aquino Cossa (Pepê) pelo montante de 15 ME, acrescido do montante relativo à solidariedade, de 487.500 euros".



Na mesma nota, o FC Porto informou que o extremo brasileiro assinou "um contrato válido por cinco épocas, com início a 01 de julho de 2021 e até 30 de junho de 2026", num vínculo que inclui ainda uma cláusula de rescisão de 70 ME.

No site oficial, os campeões nacionais revelaram que o jogador vai permanecer no Grêmio até ao final do mês de junho e apresentar-se-á no FC Porto em 01 de julho, quando abrir o periodo de inscrições.

Pepê, que completa 24 anos na próxima semana, é o primeiro reforço assegurado pelo FC Porto para a temporada 2021/22.



O jogador representou Foz do Iguaçú e Coritiba, antes de rumar ao Grêmio em 2016, para atuar na equipa de sub-20 do emblema de Porto Alegre.



Em 2017, estreou-se na equipa principal dos gaúchos e, desde então, tornou-se num dos principais protagonistas da formação comandada por Renato Gaúcho, somando 136 partidas e 31 golos.



Na presente temporada, anotou 15 golos em 54 jogos, divididos por campeonato brasileiro, campeonato gaúcho, Taça do Brasil e Taça Libertadores.