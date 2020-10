FC Porto-Olympiacos vai poder ter 3750 adeptos nas bancadas do Dragão

Condições para a aquisição de bilhetes privilegiam os sócios detentores de lugar anual por antiguidade © Ivan Del Val/Global Imagens

O jogo FC Porto-Olympiacos, da Liga dos Campeões de futebol, marcado para terça-feira, vai poder ter nas bancadas perto de 3750 adeptos, o equivalente a 7,5% da capacidade do estádio do Dragão, anunciou este domingo o clube.

"De acordo com as indicações da UEFA e da Direção-Geral da Saúde será permitida a venda de 7,5% da lotação do recinto", refere o clube campeão nacional de futebol na sua página oficial, indicando que os ingressos, "nominais e intransmissíveis", serão colocados à venda a partir das 15h00 deste domingo.

Segundo o clube, que especifica detalhadamente as condições para a aquisição de bilhetes, que privilegiam os sócios detentores de lugar anual por antiguidade, o preço dos ingressos varia entre os 25 e os 90 euros.

O FC Porto refere que está proibida a venda e utilização de bilhetes por terceiros, e que os compradores estão obrigados ao "preenchimento de um inquérito epidemiológico, por imposição da UEFA, entregue no ato de compra".

Os 'azuis e brancos' lembram que o estádio do Dragão, com capacidade para 50.033 espetadores, não recebe público há sete meses, devido à pandemia de Covid-19, e assegura que a presença de adeptos no encontro com os gregos, da segunda jornada do grupo C da 'Champions', "funcionará como teste".

"Esta é, assim, uma excelente oportunidade para matar saudades do Dragão e do apoio ao FC Porto, além de, com um comportamento correto, contribuir para o retorno gradual de espetadores aos recintos desportivos", refere a nota publicada na página dos 'dragões'.

Na terça-feira, o FC Porto vai procurar os primeiros pontos nesta edição da Liga dos Campeões na receção aos gregos, treinados pelo português Pedro Martins.

Depois da derrota na visita ao terreno do Manchester City (3-1), os 'dragões' vão receber a equipa grega, que na primeira jornada bateu os franceses do Marselha, treinados por André Villas-Boas.

O jogo entre o FC Porto e o Olympiacos está agendado para terça-feira, pelas 20:00, no estádio do Dragão, no Porto, e vai ser dirigido pelo alemão Daniel Siebert.

