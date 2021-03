Por Cátia Carmo 14 Março, 2021 • 18:53 Partilhar este artigo Facebook

O FC Porto venceu, este domingo, o Paços de Ferreira no Estádio do Dragão por 2-0. Dois golos de Pepe e Sérgio Oliveira, em apenas dois minutos, resolveram o jogo.

Durante toda a primeira parte, nenhuma das equipas foi capaz de desfazer o nulo no marcador, mas aos 77 minutos, na sequência de um canto marcado por Sérgio Oliveira, Pepe inaugurou o marcador e fez o seu segundo golo na prova, de cabeça. O guarda-redes Jordi não tinha a mínima hipótese.

Pouco menos de dois minutos depois, sem dar espaço ao Paços para conseguir recuperar, Sérgio Oliveira fez o 2-0, com um remate forte de fora da área. Jordi ainda defendeu para cima, mas a bola acabou por entrar. O guarda-redes da equipa visitante ficou mal na fotografia.

Logo após um lance aos três minutos, Zaidu e Pepe ficam muito queixosos e têm de receber assistência médica. Taremi cabeceou com violência, aos 6 minutos, e errou por pouco o alvo. Nestes primeiros minutos de jogo, o FC Porto está a pressionar intensamente a defensiva do Paços.

Aos 15 minutos, um passe de Mbemba para Marega sai muito longo e Jordi agarra. Taremi, aos 19 minutos, faz um túnel a Marcelo e depois cai ao relvado, mas o árbitro nada assinala apesar dos protestos do banco do FC Porto. Está a ser um jogo corrido e relativamente equilibrado.

Passada a primeira de jogo, o Paços de Ferreira está a demonstrar ser uma equipa muito tranquila e hábil no roubo de bola na pressão mais alta. Aos 31 minutos, Fernando Fonseca disputa uma bola com Zaidu e fica queixoso no relvado. Vai receber assistência médica. Dois minutos depois volta a jogar-se no Dragão.

O árbitro dá três minutos de compensação. Intervalo e ainda não há golos no Dragão!

Recomeça o jogo. Aos 53 minutos, um cruzamento venenoso do Mbemba a surpreender o guarda-redes Jordi. Teve muita sorte, neste lance, a equipa do Paços de Ferreira, com a bola a embater na trave. Marcelo surgiu nas costas da defensiva portista, aos 62 minutos, depois de um livre, mas Marchesín conseguiu negar o golo à equipa do Paços.

Aos 65 minutos, Taremi tenta o remate de bicicleta, mas sai torto. Doze minutos depois, Pepe inaugura o marcador de cabeça, na sequência de um canto.

Logo no minuto seguinte, Sérgio Oliveira aumenta a vantagem, fazendo o 2-0 para o FC Porto. Em apenas um minuto, os dragões parecem fechar as contas da partida com dois golos de rajada.

Termina o jogo no Dragão! O FC Porto aproveitou o embalo europeu e derrotou o Paços de Ferreira por 2-0.

Onze do FC Porto: Marchesín; Manafá, Mbemba, Pepe e Zaidu; Corona, Sérgio Oliveira, Uribe e Otávio; Marega e Taremi.

Onze do Paços de Ferreira: Jordi; Fernando Fonseca, Marcelo, Maracás e Pedro Rebocho; Luiz Carlos, Eustáquio e Bruno Costa, Hélder Ferreira, Douglas Tanque e Luther Singh.

Suplentes do FC Porto: Diogo Costa, Diogo Leite, Nanu, Loum, Grujic, Luis Diaz, Francisco Conceição e Toni Martínez.

Suplentes do Paços de Ferreira: Michael, Pedro Marques, Martín Calderón, Ibrahim, João Amaral, Uilton, Adriano Castanheira, Dor Jan e João Pedro.