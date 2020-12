FC Porto com Pepe e mais seis alterações na Taça da Liga

© Martin Rickett/EPA

O FC Porto tenta assegurar a final four da Taça da Liga, competição que nunca venceu, apesar das quatro finais disputadas. A equipa de Sérgio Conceição recebe o Paços de Ferreira, que esteve por uma vez na final da competição.

Na antevisão ao duelo, dos quartos de final da prova, o treinador dos 'dragões' reconheceu que o principal objetivo da época é o campeonato, mas garantiu a vontade do grupo de fazer uma boa carreira na Taça da Liga.

Onze do FC Porto: Diogo Costa, Nanu, Pepe, Diogo Leite, Sarr, Uribe, Sérgio Oliveira, Corona, Felipe Anderson, Luis Díaz e Toni Martínez.

Onze do Paços de Ferreira: Jordi, Maracas, João Pedro, Baixinho, Oleg, Luiz Carlos, Eustáquio, Diaby, João Amaral, Lucas Silva e Uilton.

Com menos espaço no calendário, devido à pandemia da Covid-19, a Taça da Liga será este ano disputada apenas por oito equipas, as seis primeiras da I Liga e as duas primeiras da II Liga no final de novembro.

Suplentes do FC Porto: Cláudio Ramos, Manafá, Grujić, Romário Baró, Otávio, Fábio Vieira, Taremi, Marega, João Mário.

Suplentes do Paços de Ferreira: Simão Bertelli, Fernando Fonseca, Pedro Marques, Martín Calderón, Ibrahim, Singh, Matchoi Djaló, Adriano Castanheira, Douglas Tanque.

O jogo tem início às 18h45, no Estádio do Dragão, com arbitragem de António Nobre, da Associação de Futebol de Leiria. Hélder Malheiro estará no videoárbitro, na Cidade do Futebol