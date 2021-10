Conheça os onzes de FC Porto e Paços de Ferreira

© Pedro Correia/Global Imagens

Depois de uma pesada derrota frente ao Liverpool (5-1), em jogo da Liga dos Campeões, os "dragões" vão receber o Paços de Ferreira e procuram a terceira vitória consecutiva no campeonato, frente a um adversário que não perde há quatro jogos (três empates e uma vitória).

Onze do FC Porto: Diogo Costa; João Mário, Pepe, Marcano e Wendell; Francisco Conceição, Uribe, Vítor Ferreira e Luis Díaz; Evanilson e Taremi.

Onze do Paços de Ferreira: André Ferreira; Lucas Silva, Baixinho, Maracás e Antunes; Luiz Carlos, Nuno Santos e Eustáquio; Hélder Ferreira, Uilton e Deni Jr.

O FC Porto, segundo, entra em campo com 17 pontos, menos quatro do que o Benfica, que apenas joga no domingo com o Portimonense, enquanto o Paços de Ferreira soma nove pontos, fruto de duas vitórias, três empates e duas derrotas nas jornadas anteriores.

O jogo está agendado para as 18:00, no Estádio do Dragão, no Porto, e vai ser arbitrado por Manuel Mota, da associação de Braga.