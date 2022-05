FC Porto pode festejar 30.º título na Luz ou no autocarro

© Estela Silva/Lusa

Por Lusa/TSF 07 Maio, 2022 • 09:20 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O FC Porto pode este sábado festejar o 30.º título da sua história caso consiga vencer ou empatar com o Benfica, na Luz, ou se o Sporting falhar o triunfo na visita ao Portimonense, na I Liga de futebol.

Na 33.ª e penúltima jornada, depois de adiar a conquista do título nas duas últimas rondas, a equipa de Sérgio Conceição pode fazer a festa em Lisboa no campo do terceiro classificado da prova e um dos seus rivais históricos, replicando o que sucedeu em 2011, quando os 'azuis e brancos' se sagraram campeões nacionais em pleno recinto benfiquista.

Mesmo que perca no Estádio da Luz, no jogo agendado para as 18h00, o FC Porto pode ficar, horas depois, quando já estiver a regressar a 'casa', com o primeiro lugar garantido, mas para isso necessita que o Sporting, segundo posicionado a seis pontos, não vença no Algarve o Portimonense, equipa que já assegurou a manutenção.

Ouça aqui as explicações do jornalista António Botelho 00:00 00:00

Do lado da formação de Sérgio Conceição, o colombiano Uribe deverá falhar o 'clássico', enquanto na equipa de Nélson Veríssimo é quase certo que o extremo Rafa vai continuar ausente.

Pouco depois, o Sporting joga no Algarve e deverá voltar a contar com o 'capitão' Coates, que esteve ausente na goleada imposta ao Gil Vicente (4-1) na última ronda, devido a problemas físicos.

O dia começa com o Moreirense, penúltimo classificado, a atuar no campo do Estoril Praia, 11.º posicionado, num encontro em que a equipa de Ricardo Sá Pinto está obrigada a vencer para ainda se manter na luta pela manutenção.

Em caso de derrota, o Moreirense fica logo afastado dos lugares de permanência na I Liga e só poderá ambicionar ao 'play-off' com o terceiro classificado da II Liga, isto caso o Tondela não vença no dia seguinte o Gil Vicente em Barcelos.

Na sexta-feira, a ronda arrancou com o empate entre o Boavista e o Vitória de Guimarães (1-1), no Estádio do Bessa, no Porto.

Programa da 33.ª Jornada:

- Sexta-feira, 06 maio:

Boavista - Vitória de Guimarães, 1-1

- Sábado, 07 maio:

Estoril Praia -- Moreirense, 15h30

Benfica - FC Porto, 18h00

Portimonense - Sporting, 20h30

- Domingo, 08 maio:

Gil Vicente - Tondela, 15h30

Vizela - Marítimo, 15h30

Sporting de Braga - Arouca, 18h00

Santa Clara - Paços de Ferreira, 19h30 locais (20h30, horas de Lisboa)

- Segunda-feira, 09 maio:

Belenenses SAD - Famalicão, 20:15