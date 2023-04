Manafá titular. Conheça os onzes de FC Porto e Portimonense

© Miguel Pereira/Global Imagens

O FC Porto recebe este domingo o Portimonense na 26.ª jornada da I Liga. Os dragões têm de vencer para manterem a vice-liderança do campeonato, depois de o SC Braga ter vencido o GD Chaves, e responder também à vitória do Sporting perante o Santa Clara.

O Portimonense, por sua vez, está no 14.º lugar e quer distanciar-se da luta pela manutenção no principal escalão do futebol português.

Onze do FC Porto: Cláudio Ramos, Manafá, Fábio Cardoso, Marcano, Wendell, Uribe, Otávio, Pepê, Galeno, Taremi e Toni Martínez.

Onze do Portimonense: Kosuke, Moufi, Pedrão, Park, Relvas, Seck, Lucas Ventura, Diaby, Klismahn, Yony González e Wellinton Junior.

Suplentes do FC Porto: Samuel Portugal, David Carmo, Veron, Grujic, Rodrigo Conceição, Namaso, André Franco, Eustáquio e Abraham Marcus.

Suplentes do Portimonense: Matheus Nogeuira, Lucas, Carlos Vinicius, Gonçalo Costa, Rochez, Paulo Estrela, Tornich, Sérgio conceição e Rui Gomes.