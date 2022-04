Por Gonçalo Teles 16 Abril, 2022 • 19:33 Partilhar este artigo Facebook

Começou com uma pequena surpresa o jogo no estádio do Dragão. Pepê surgia esta noite como lateral direito do FC Porto, no lugar habitualmente ocupado por João Mário. A posição não lhe é completamente estranha, já que tem acabado muitos jogos como o membro mais à direita do setor recuado, mas não é costume que comece a partida nesse posto. Surgia-lhe como companheiro o internacional português Otávio, que flutuava entre o meio campo e o corredor direito.

A resistência do Portimonense - que ainda chegou a conseguir assustar o FC Porto, tanto por iniciativa própria como por um erro de Zaidu que quase isolou Aponza - durou 20 minutos. Num ataque muito direto, os dragões apostaram no corredor central para uma transição rápida e acabaram por encontrar Fábio Vieira sobre o corredor esquerdo. Cruzou, Taremi recebeu quase de costas para a baliza e, de pé esquerdo, atirou a contar.

Estava aberta a porta. Sete minutos depois, e num pontapé de canto que parecia ter sido desperdiçado, Grujic aproveitou a confusão à boca da baliza para, em queda, rematar para o 2-0.

E como não há duas sem três, o 3-0 chegou aos 34'. Otávio desmarcou-se nas costas de Lazaar e, já na grande área, foi empurrado. Tiago Martins apontou para a marca de penálti e Taremi converteu.

Outros cinco minutos, outro golo. Desta vez, Pepê deixou a linha lateral e veio até à entrada da grande área para descobrir Evanílson a desmarcar-se. O avançado recebeu em corrida e, descaído sobre a direita da grande área, atirou cruzado e rasteiro para o 4-0.

A golear ao intervalo, Sérgio Conceição aproveitou para mexer na equipa desde cedo, pelo que Otávio e Zaidu já não voltaram a pisar o relvado: Francisco Conceição e Wendell entraram para os seus lugares. O que também entrou logo no início da segunda parte foi a bola, e de novo na baliza do Portimonense.

Vitinha deu a Fábio Vieira que, sobre a direita, cruzou para o segundo poste. Taremi saltou e cabeceou, sozinho, para o 5-0, completando um hat-trick.

Mas havia mais guardado nesta noite para as bancadas do Dragão. Num novo pontapé de canto, desta vez sobre o lado esquerdo, a bola encontrou Pepe a cabecear para a baliza onde Payam já não estava.

Depois de marcar, Pepe também quis ajudar a construir um golo. Lançou Francisco Conceição sobre a direita e Taremi acabou por rematar ao poste. O português aproveitou a bola perdida para tirar um cruzamento que encontrou Evanílson pronto a disparar para o 7-0.

O FC Porto, líder do campeonato, recebe este sábado o Portimonense, na 30.ª jornada da Primeira Liga portuguesa de futebol, com o objetivo de vencer e pressionar o Sporting, segundo classificado, antes do dérbi com o Benfica. No Dragão há também o objetivo de reforçar um recorde: a equipa de Sérgio Conceição tenta somar o 58.º jogo seguido sem perder no campeonato.

O Portimonense, treinado por Paulo Sérgio, vem de uma vitória por 1-0 sobre o Famalicão, na última jornada, e ocupa o 12.º lugar com 32 pontos.

Onze do FC Porto: Diogo Costa, Pepê, Mbemba, Pepe, Zaidu, Grujic, Fábio Vieira, Vitinha, Otávio, Evanílson e Taremi

Onze do Portimonense: Payam, Fahd Moufi, Lazaar, Dacosta, Pedro Sá, Jocu, Sana, Anderson, Carlinhos, Aponza e Fabrício

O jogo é arbitrado por Tiago Martins, assistido por Bruno Jesus e Hugo Ribeiro. No VAR está Vítor Ferreira.

Suplentes do FC Porto: Marchesín, Fábio Cardoso, Francisco Conceição, Galeno, Wendell, Toni Martínez, Fernando Andrade, Loader e Eustáquio

Suplentes do Portimonense: Kosuke, Samuel, Luquinha, Relvas, Paulo Estrela, Diogo, Angulo e Bruno Reis