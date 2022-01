FC Porto procura 13.º triunfo seguido na I Liga. Sporting quer regressar às vitórias

O FC Porto e o Sporting entram em campo a saber que o Benfica voltou a perder terreno © Filipe Amorim/Global Imagens

Por Lusa 16 Janeiro, 2022 • 08:03 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O FC Porto vai tentar neste domingo a 13.ª vitória consecutiva na I Liga de futebol, na deslocação ao terreno do Belenenses SAD, na 18.ª jornada, enquanto o Sporting procura frente ao Vizela regressar aos triunfos no campeonato.

Os 'dragões', líderes da I Liga e única equipa ainda invicta na competição, somam 47 pontos e têm três de avanço sobre o campeão Sporting, procurando alargar a série vitoriosa diante do Belenenses SAD, que é 18.º e último classificado, com apenas 11 pontos, e vem de uma derrota frente ao Famalicão.

O jogo tem início marcado para as 20h30, no Estádio Nacional, numa partida em que o FC Porto não vai contar com o técnico Sérgio Conceição no banco, devido a castigo, enquanto do lado contrário vai estar Franclim Carvalho, que no sábado foi oficializado para a próxima época e meia no Belenenses SAD.

Antes, pelas 18h00, é a vez do Sporting, segundo com 44 pontos, entrar em campo na deslocação a Vizela. Os 'leões', que perderem pela primeira vez no campeonato na última jornada, na visita ao Santa Clara (3-2), vão procurar regressar aos triunfos frente ao 14.º classificado do campeonato, que também vem de uma derrota na prova, e tem 16 pontos.

O FC Porto e o Sporting entram em campo a saber que o Benfica, terceiro classificado com 41, voltou a perder terreno, ao empatar em casa com o Moreirense (1-1), e pode ainda ficar mais distante dos dois rivais e da luta pelo título.

Nos restantes jogos do dia, o Santa Clara, 15.º com 16 pontos, recebe o Tondela, que é 12.º com os mesmos pontos, às 15h30, enquanto o Famalicão, 16.º com 15, vai defrontar o Paços de Ferreira, que é 11.º com 17.

Programa da 18.ª jornada:

Boavista - Gil Vicente, 1-1

Benfica - Moreirense, 1-1

Sporting Braga - Marítimo, 0-1

- Domingo, 16 jan:

Santa Clara - Tondela, 14h30 (15h30 em Lisboa)

Vizela - Sporting, 18h00

Famalicão - Paços de Ferreira, 18h30

Belenenses SAD - FC Porto, 20h30

- Segunda-feira, 17 jan:

Portimonense - Vitória Guimarães, 20h15

- Quinta-feira, 27 jan:

Estoril Praia - Arouca, 20h30