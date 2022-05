FC Porto procura um defesa central e surge na lista João Victor

João Victor (com a camisola do Corinthians) está ligado a um interesse do FC Porto © AFP

Descreve quem conhece João Victor que "é um central rápido, agressivo e com forte capacidade de recuperar". São palavras de Jair Ventura, o atual treinador do Goiás, e antigo técnico do Corinthians, em entrevista na TSF.

João Victor tem 23 anos e, segundo o jornal A BOLA, o interesse do FC Porto vai parar nos 10 milhões de euros, ainda longe dos 15 milhões que o Corinthians está a pedir.

Entrevistado na TSF, o treinador Jair Ventura, não fica surpreendido com este interesse do FC Porto.

Jair Ventura, que treina o Goiás, também é filho da antiga estrela do futebol brasileiro Jairzinho, e não tem dúvidas de que o central João Victor, caminha para uma chamada à seleção da canarinha.

Jair Ventura defrontou nos últimos meses o defesa João Victor e venceu dois jogos e, por isso, o técnico do Goiás conhece bem este jogador.

O FC Porto está a tentar baixar o valor de João Victor, o defesa-central é titular do Corinthians com 23 anos. O clube da cidade de São Paulo está a pedir 15 milhões de euros, mas a SAD dos dragões não quer ultrapassar uma oferta de 10 milhões. O FC Porto procura um defesa-central com a saída já anunciada de Chancel Mbemba, o internacional congolês não vai renovar contrato.