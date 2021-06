FC Porto perto de garantir Fábio Cardoso

© Filipe Amorim / Global Imagens

O FC Porto está perto de garantir a contratação do defesa-central Fábio Cardoso para a próxima temporada. O jornal O Jogo avança, esta quarta-feira, que o negócio deve fazer-se por valores que rendem os 2,2 milhões de euros.

A TSF apurou que o acordo está praticamente fechado, pelo que Fábio Cardoso deve assinar pelos dragões, tornando-se no segundo reforço para a nova temporada depois de Pêpê. que chega dos brasileiros do Grêmio.

Fábio Cardoso tem 27 anos e é o capitão do Santa Clara, por quem alinhou 32 vezes na última época, com três golos marcados. Representa os açorianos desde 2018/2019 e, além de ter sido formado no Benfica, conta com passagens por Paços de Ferreira, Vitória de Setúbal e pelos escoceses do Rangers.