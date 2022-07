FC Porto quer impedir interdição do Estádio do Dragão

© Site FC Porto

A direção do clube azul e branco apresentou no final da passada semana um recurso no Tribunal Arbitral do Desporto (TAD) para tentar evitar a interdição de dois jogos no Estádio do Dragão imposta pelo Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol.

De acordo com a lista de processos publicada na página oficial do tribunal, o recurso do FC Porto deu entrada no TAD na última sexta-feira.

A interdição do Estádio do Dragão deve-se aos incidentes no final do clássico frente ao Sporting, do passado mês de fevereiro a contar para a 22.ª jornada do campeonato da época passada.

A direção do clube já tinha deixado a garantia de que ia recorrer contra essa decisão do Conselho de Disciplina. Entende o FC Porto que o castigo não devia abranger o clube, mas apenas analisar e punir o comportamento de elementos que não pertencem à estrutura do clube.