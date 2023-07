Dimitrievksi nega Pepê. FC Porto 0-0 Rayo Vallecano (1.ª parte)

Por Gonçalo Teles 29 Julho, 2023 • 18:12 Partilhar este artigo Facebook

O FC Porto apresenta-se este sábado aos adeptos na sua versão 2023/2024 frente aos espanhóis do Rayo Vallecano. Em dia de festa, houve pouco antes do início do jogo mais duas razões para celebrar: a primeira foi a oficialização do médio Nico González, de 21 anos, e a segunda foi uma homenagem a Radamel Falcao, o ponta de lança colombiano que deixou saudades no Dragão.

A principal novidade na equipa titular do FC Porto acabou por ser Cláudio Ramos, já que o habitual titular Diogo Costa falhou o jogo por precaução depois de ter sofrido uma lesão no treino. Já no banco surgiram o lateral Rodrigo Pinheiro, habitual da equipa B que foi chamado aos trabalhos do conjunto principal portista, o guarda-redes Francisco Meixedo e o reforço Fran Navarro.

Sem grandes oportunidades de golo criadas até aos 15 minutos, foi sendo dos dragões o controlo do jogo em que se apresentaram aos sócios com os mesmos protagonistas da época passada a agarrarem na partida. Ora Otávio, ora Galeno, ora Pepê encostado na lateral direita iam criando e pensando o jogo azul e branco.

Aos 21', ainda assim, houve susto, porque Cláudio Ramos falhou por completo a saída a jogar e entregou a bola a um adversário. Acontece que tinha Pepe por perto e o perigo morreu logo ali, nem dois segundos depois e com a habitual segurança.

Na outra ponta do campo, sem conseguir criar grandes ocasiões de golo, foi Pepê quem agitou as águas aos 37', quando rematou colocado à baliza espanhola e viu Dimitrievski voar para lhe negar a festa.

Onze do FC Porto: Cláudio Ramos; Pepê, Pepe, Marcano, Zaidu, Eustáquio, Grujic, Otávio, Galeno, Taremi e Toni Martínez

Onze do Rayo Vallecano: Dimitrievski, Balliu, Aridane Hernández, Lejeune, Espino, Ciss, Nteka, López, Trejo, Palazón e Bebé

Suplentes do FC Porto: Meixedo, Rodrigo Pinheiro, Fábio Cardoso, David Carmo, Wendell, André Franco, Romário Baró, Bernardo Folha, Gonçalo Borges, Fran Navarro e Namaso

Suplentes do Rayo Vallecano: Morro, Mumin, Chavarría, Valentín, José Ángel Pozo, Mendez, Montiel, Sánchez, Martín, Falcao e Álvaro García