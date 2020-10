FC Porto recebe Malang Sarr por empréstimo do Chelsea

© fcporto.pt

O FC Porto confirmou a chegada do defesa francês Malang Sarr ao Dragão por empréstimo dos ingleses do Chelsea.

A cedência do defesa internacional gaulês de 21 anos é válida por uma época. Ao serviço dos dragões, Malang Sarr vai usar a camisola 32.

Malang Sarr, de 21 anos, foi recrutado pelo Chelsea a custo zero no defeso, oriundo dos franceses do Nice, pelo qual apontou três golos em 119 jogos durante quatro épocas, tendo aceitado evoluir no FC Porto a pensar em "competitividade e grandes jogos".

"Sei que o FC Porto é um clube ambicioso e também vim por isso. Estou ansioso pela Liga dos Campeões e por ajudar o clube a ganhar outro campeonato. Esta era uma oportunidade que procurava, por isso, estou muito entusiasmado, agradecido e feliz por estar aqui. Sinto-me preparado para começar a ajudar a equipa", apontou.

O internacional sub-21 francês pode atuar como defesa-central ou lateral-esquerdo e é o oitavo reforço oficializado pelos campeões nacionais rumo à temporada 2020/21, na companhia do guarda-redes Cláudio Ramos, dos defesas Carraça, Nanú e Zaidu e dos avançados Evanílson, Mehdi Taremi e Toni Martínez.

"Sou um jogador de equipa, só me interessa o coletivo e os meus colegas. Os adeptos do FC Porto são muito bons. Sei que eles têm ajudado a equipa tanto quanto possível e que querem voltar aos estádios o mais rapidamente possível. Para já, sei que vão continuar a apoiar-nos para nos ajudar a chegar onde queremos", terminou Malang Sarr.

O FC Porto ocupa a quarta posição da I Liga, com seis pontos em nove possíveis, e desloca-se ao terreno do Sporting no fim de semana de 17 e 18 de outubro, no Estádio José Alvalade, em Lisboa, num encontro da quarta jornada.