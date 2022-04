FC Porto recebe Sporting em vantagem para chegar à final da Taça de Portugal

© Manuel de Almeida/EPA

O FC Porto recebe esta quinta-feira o Sporting, na segunda mão das meias-finais da Taça de Portugal em futebol, e está em vantagem para garantir um lugar na final da competição frente ao estreante Tondela.

Os 'dragões' vão entrar em campo na frente da eliminatória, depois do triunfo por 2-1 na visita ao Estádio José Alvalade na primeira mão, numa competição em que os golos fora ainda desempatam, pelo que os 'leões' terão sempre de marcar um mínimo de dois golos para terem hipótese de seguir em frente.

Na primeira mão, em 02 de março, o Sporting até marcou primeiro, pelo espanhol Pablo Sarabia, mas o FC Porto acabou por dar a volta ao resultado, com golos do iraniano Taremi, de penálti, e do brasileiro Evanilson.

Pepe, do lado do FC Porto, e Matheus Reis e Bruno Tabata, pelo Sporting, estão em risco de falhar o jogo de hoje devido a castigo, após os incidentes verificados no encontro da 22.ª jornada da I Liga entre os dois clubes, disputado no estádio do Dragão, em 11 de fevereiro, e que terminou empatado 2-2.

Em relação a lesionados, Sérgio Conceição tem Uribe, Manafá e Bruno Costa entregues ao departamento médico, enquanto Rúben Amorim viu Feddal recuperar e não tem, nesta altura, qualquer caso clínico no plantel.

O jogo da segunda mão da meia-final da Taça de Portugal entre o FC Porto, que é líder do campeonato e está perto do título, e o Sporting, que é segundo na I Liga, está agendado para hoje, às 20h15, no Estádio do Dragão, e vai ser dirigido pelo árbitro Nuno Almeida, da Associação de Futebol do Algarve.

O FC Porto já esteve presente em 31 finais da Taça de Portugal, vencendo 17. A última vez em que os 'dragões' estiveram no jogo decisivo foi em 2019/20, num triunfo frente ao Benfica (2-1).

Já o Sporting esteve em 29 finais, conseguindo os mesmos 17 troféus. Na última presença na final, em 2018/19, os 'leões' bateram o FC Porto no desempate por grandes penalidades.

O vencedor das meias-finais já sabe que vai defrontar o Tondela na final da Taça de Portugal, depois da equipa beirã, do principal escalão, se ter superiorizado ao Mafra, da II Liga, com um triunfo por 3-0, na primeira mão, e um empate 1-1, na segunda, garantindo a primeira presença na final.

A 82.ª final da prova 'rainha', que está marcada para 22 de maio, às 17h15, voltará a ser disputada no Estádio Nacional, em Oeiras, depois de nos dois anos anteriores ter sido realizada em Coimbra.