FC Porto regressa ao trabalho sem Zé Luís e Nakajima

Sérgio Conceição e os jogadores presentes no primeiro treino do FC Porto versão 2020/21

A equipa do Futebol Clube do Porto começou a pré-temporada, com a presença de dois reforços e a ausência de Shoya Nakajiima e Zé Luís.

Claúdio Ramos (ex-Tondela) e Carraça (ex-Boavista) treinaram pela primeira vez às ordens de Sérgio Conceição, integrados num grupo de 27 jogadores.

O defesa Diogo Queirós está de regresso a Portugal após empréstimo ao Mouscrom, mas integra a equipa B dos dragões.

O Futebol Clube do Porto vai trabalhar nas próximas quatro semanas no Olival. O primeiro teste de pré-temporada será frente à equipa B, segue-se um jogo com a Académica de Coimbra a 2 de setembro.