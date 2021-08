Começa no Dragão. FC Porto 0-0 Arouca (1.ª parte)

Sérgio Conceição © Ivan Del Val/Global Imagens

O FC Porto recebe, este sábado, às 18h00, o Arouca no Estádio do Dragão, num jogo a contar para a quarta jornada do campeonato. Os dragões procuram regressar aos triunfos na I Liga, após terem cedido os primeiros pontos na jornada passada, com um empate no terreno do Marítimo.

O Arouca defronta o FC Porto depois de um triunfo sobre o Famalicão.

Onze do FC Porto: Diogo Costa; João Mário, Mbemba, Pepe, Marcano; Otávio, Uribe, Bruno Costa e Luis Díaz; Toni Martínez e Taremi.

Onze do Arouca: Fernando Castro; Thales, João Basso, Sema Velázquez, Quaresma; Pedro Moreira, Leandro Silva; Bukia, Eugeni, Arsénio; André Silva.

Na conferência de imprensa de antevisão à receção aos arouquenses, o técnico 'azul e branco' disse esperar dificuldades, frente a uma equipa que conseguiu "uma excelente temporada na II Liga", em 2020/21. Já o treinador Armando Evangelista disse acreditar que o Arouca tem "uma oportunidade para surpreender" na visita ao FC Porto.

O árbitro da partida é Hélder Malheiro. No VAR estará Luís Ferreira. Os árbitros-assistentes são Rui Cidade e Gonçalo Freire.

Suplentes do FC Porto: Cláudio Ramos, Manafá, Wendell, Vitinha, Sérgio Oliveira, Fábio Vieira, Francisco Conceição, Pepê, Evanilson.

Suplentes do Arouca: Victor Braga, Joel Ferreira, Tiago Esgaio, Pité, Marco Soares, Adilio, Dabbagh, Dasa, Tiago Araújo.