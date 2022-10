FC Porto renova com Evanilson, Pepê, Zaidu e João Mário até 2027

© Site oficial do FC Porto

O FC Porto anunciou esta sexta-feira as renovações de contrato de quatro futebolistas do plantel principal. Evanilson, Pepê, Zaidu e João Mário ficam ligados ao clube até 2027.

"Estou muito feliz por poder assinar esta renovação. O FC Porto é um clube que me fez evoluir muito até aqui. É muito gratificante por tudo o que fizeram por mim e agora quero fazer de tudo para contribuir em campo e continuar a dar felicidade ao nosso clube e aos nossos adeptos", observou Evanilson, citado pelos órgãos oficias dos dragões.

Evanilson, que completou 23 anos na quinta-feira, está a realizar a terceira época no FC Porto, pelo qual já somou 30 golos e sete assistências em 82 jogos disputados em todas as competições, contando 12 partidas, cinco tentos e dois passes para golo em 2022/23.

Já Pepê diz que "o sentimento é de grande felicidade" por renovar. "Estou muito grato pela confiança no meu trabalho, espero dar continuidade ao meu trabalho e fazer uma grande temporada", expressou o ala.

Pepê, de 25 anos, está a cumprir a segunda época no FC Porto e já somou sete golos e oito assistências nos 54 jogos disputados em todas as prova, tendo sido titular nas 12 partidas dos 'azuis e brancos' em 2022/23, registando um tento e três passes para golo.

Pelo seu lado, Zaidu, que foi o herói do último título de campeão nacional no Estádio da Luz, afirma que está "muito feliz por ter renovado contrato com o FC Porto até 2027" e que é "muito importante".

Zaidu regista seis golos e uma assistência em 91 partidas, sobressaindo o tento solitário marcado ao 90+4 minutos para a decisiva vitória na visita ao rival Benfica (0-1), num jogo relativo à 33.ª e penúltima jornada da edição 2021/22 da I Liga, disputado há exatamente cinco meses, que confirmou a conquista do 30.º título de campeão nacional do FC Porto.

Por fim, o único português do lote, João Mário, encara "esta renovação como um sinal de confiança de toda a estrutura do FC Porto" e "agora espero poder retribuir em campo".

O extremo transformado em lateral por Sérgio Conceição subiu à equipa principal dos dragões em 2019/2020, somando, desde então, 72 jogos, com dois golos e nove assistências.

No final do anúncio das quatro renovações, o presidente portista, Jorge Nuno Pinto da Costa, revela que há outras negociações em curso: "Queremos renovar com todos os jogadores que o treinador acha importantes e não são só estes quatro, são mais. Vamos prosseguir as conversas que já iniciámos com outros jogadores, mas dentro das possibilidades do FC Porto, pois temos algumas limitações até por regras da própria UEFA."

O FC Porto, segundo classificado, com 19 pontos, a três do líder invicto Benfica, visita o terreno do Portimonense, sexto, com 15, no sábado, às 18h00, em duelo da nona jornada do campeonato, com arbitragem de Manuel Mota, da Associação de Futebol de Braga.

Notícia atualizada às 19h30