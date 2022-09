FC Porto "repudia totalmente" ataque ao carro onde seguia família de Sérgio Conceição

Sérgio Conceição, treinador do FC Porto © Miguel Riopa/AFP

O FC Porto repudiou, esta quarta-feira, o ataque ao carro onde seguia a família de Sérgio Conceição, que foi apedrejado à saída do Estádio do Dragão na terça-feira à noite, após a derrota dos dragões frente ao Club Brugge.

"O FC Porto repudia totalmente o ataque ao carro da família do treinador Sérgio Conceição, ontem à noite, na saída do Estádio do Dragão. O FC Porto lamenta, ainda, a falta de proteção das autoridades, e apela a que o autor ou autores deste ato selvagem sejam rapidamente identificados e responsabilizados", pode ler-se num comunicado divulgado pelo clube.

Liliana Conceição, mulher do treinador, deixou o Estádio do Dragão com os filhos Rodrigo, de 22 anos, e José, de sete anos, e quando passava com a viatura pela zona do Museu do FC Porto, um grupo de adeptos apedrejou o carro enquanto dirigia insultos, avançou o jornal Record, um incidente já confirmado pela TSF junto da PSP.

As pedras partiram os vidros do carro e atingiram a mulher de Sérgio Conceição, bem como Rodrigo Conceição que já integra o plantel principal dos dragões.