O FC Porto, segundo classificado da Primeira Liga, recebe esta segunda-feira o Rio Ave, 12.º classificado, em jogo a contar para a jornada 16 da Primeira Liga.

Bastaram três minutos para que o FC Porto ameaçasse: Marega trabalhou bem sobre a direita e ofereceu a Luis Díaz que, ao segundo poste, tropeçou, perdeu timing e acabou por rematar por cima da barra. Tivesse corrido melhor a receção e, à falta de defesas e guarda-redes, teria sido mesmo o primeiro da partida.

O Rio Ave conseguiu responder ao minuto sete: Dala surgiu em velocidade nas costas da defesa do FC Porto mas perdeu o duelo com Marchesín. Sem novas réplicas vila-condenses, foi o FC Porto quem assumiu as despesas do jogo e, ora por Marega, ora por Corona, ia criando perigo junto da baliza de Kieszek. Taremi, ex- Rio Ave, via-se pouco.

O guarda-redes polaco brilhou aos 25 minutos quando impediu o golo de Luis Díaz, que tinha recebido a bola num movimento de rotação exemplar. Desta vez o colombiano não tropeçou - e até recebeu com nota artística - mas havia guarda-redes na baliza.

Certo é que, aos 40', o Rio Ave somava zero remates à baliza defendida por Marchesín e contava com menos de 40% da posse de bola. Já se fazia adivinhar o que aconteceria a seguir.

Zaidu tirou um cruzamento a partir da esquerda, Luis Díaz amorteceu no peito e Taremi rematou para defesa de Kieszek. Desamparado, o polaco já só conseguiu ver Díaz rematar para o fundo da baliza.

Os vila-condenses recolhiam aos balneários a perder e, no recomeço da partida, Miguel Cardoso optou por lançar Francisco Geraldes para o lugar de Carlos Mané. Com uma maior toada ofensiva, o Rio Ave foi crescendo no jogo e, aos 57', Ronan esteve mesmo perto de fazer o empate após cabeceamento. E Mbemba ajudou, já que o último desvio foi do congolês.

Conceição e Cardoso começavam a perceber o que o jogo tinha a dar e lançavam, respetivamente, Evanílson e Guga para os lugares de Marega - que esteve, no mínimo, desastrado - e Filipe Augusto.

Onze do FC Porto: Marchesín; Manafá, Mbemba, Pepe e Zaidu; Corona, Sérgio Oliveira, Uribe e Luis Díaz; Marega e Taremi.

Onze do Rio Ave: Kieszek; Ivo Pinto, Borevkovic, Aderllan Santos e Fábio Coentrão; Tarantini, Pelé e Filipe Augusto; Carlos Mané, Ronan e Gelson Dala.

O jogo é arbitrado por Nuno Almeida, auxiliado por Bruno Jesus e Pedro Felisberto. No VAR está Luís Godinho.

Suplentes do FC Porto: Diogo Costa, Diogo Leite, Nanu, Loum, Grujic, Fábio Vieira, Felipe Anderson, Toni Martínez e Evanilson.

Suplentes do Rio Ave: Léo Vieira, Pijnaker, Pedro Amaral, Said, Diogo Teixeira, Guga, Francisco Geraldes, Ryotaru Meshino e Anderson.