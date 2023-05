FC Porto SAD lança novo empréstimo obrigacionista de 40 milhões de euros

© Igor Martins / Global Imagens (arquivo)

O FC Porto vai emitir um novo empréstimo obrigacionista, associado ao período entre 2023 e 2026, com um montante inicial de até 40 milhões de euros e uma taxa de juro de 6,25%, anunciaram esta terça-feira os campeões nacionais de futebol.

De acordo com o prospeto divulgado no sítio oficial da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) na Internet, o período de subscrição destinado ao público em geral decorrerá entre as 08h30 do dia 22 de maio e as 15h00 de 2 de junho, sendo que esse montante pode ser aumentado por opção da SAD dos 'azuis e brancos' até 31 de maio.

Em comunicado, o FC Porto detalha que o preço de subscrição por obrigação é de cinco euros e o investimento mínimo é de 2500 euros, valor correspondente a 500 obrigações.

Nas ofertas de trocas, cada obrigação inerente à emissão de 2021-2023 - que tem o seu reembolso previsto para 26 de novembro - vale como contrapartida uma obrigação com valor nominal de cinco euros e um prémio em numerário de 0,05 euros na de 2023-2026.

"O montante máximo de obrigações que pode ser subscrito/trocado por cada investidor está limitado ao montante máximo das obrigações oferecidas e está sujeito ao processo de rateio, caso a procura exceda a oferta", acrescentam os 'dragões', no seu sítio oficial.