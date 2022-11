FC Porto SAD "solidária" com Sérgio Conceição por "expulsão exagerada" em Mafra

Sérgio Conceição, treinador do FC Porto © Gerardo Santos / Global Imagens

A SAD do campeão nacional FC Porto manifestou-se esta quarta-feira "solidária" com o treinador Sérgio Conceição, que "voltou a ser alvo de uma expulsão exagerada", na vitória em Mafra, na terça-feira, relativa à Taça de Portugal de futebol.

"Os ataques constantes a Sérgio Conceição parecem resultar numa tendência para um escrutínio excessivo de todas as ações que ocorrem no banco do FC Porto. Como consequência, tornou-se fácil expulsar o nosso técnico, mesmo quando estão em causa atitudes que são objeto de muito maior tolerância noutros bancos e noutros contextos", vincam os 'dragões', em comunicado publicado através do seu sítio oficial na Internet.

Sérgio Conceição, de 47 anos, foi expulso com cartão vermelho direto pelo árbitro Hélder Malheiro, aos 64 minutos da vitória em Mafra (3-0), num embate da quarta eliminatória da prova 'rainha', após ter pontapeado uma bola que já se encontrava fora do terreno de jogo.

A partir do banco do FC Porto, o treinador protestava relativamente a uma pretensa falta do brasileiro Kaio César sobre o sérvio Marko Grujic à entrada da área contrária, que não foi sancionada, pedindo explicações ao juiz principal antes de ter deixado a área técnica.

O clube 'azul e branco', que ocupa a segunda posição da I Liga, refere que "ao longo das últimas épocas, porventura por influência de um ambiente mediático hostil em relação ao FC Porto e a Sérgio Conceição, sucedem-se avaliações do comportamento do treinador que adotam critérios diferentes daqueles que são aplicados a outros agentes do futebol".

"A bem da credibilidade do futebol português, mas sem reclamar qualquer tratamento de favor, a FC Porto - Futebol, SAD espera que seja reposta a equidade na avaliação dos comportamentos dos agentes", complementa a sociedade liderada por Jorge Nuno Pinto da Costa, quando ainda se desconhece o eventual castigo para o ex-internacional luso.

Expulso nas provas nacionais pela 21.ª ocasião, 11 das quais como técnico do FC Porto, que orienta desde 2017/18, Sérgio Conceição tem em risco a sua presença para a visita ao 'vizinho' Boavista, no sábado, no Estádio do Bessa, no Porto, da 13.ª ronda da I Liga.

Na casa do Mafra, da II Liga, os golos do espanhol Iván Marcano, aos sete minutos, do canadiano Stephen Eustáquio, aos 38, e do brasileiro Galeno, aos 73, selaram o acesso dos 'dragões', atuais detentores do título, para os oitavos de final da Taça de Portugal.