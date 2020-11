Taremi no ataque dos dragões à baliza açoriana. Santa Clara 0-0 FC Porto (1.ª parte)

© Miguel Pereira/Global Imagens

O FC Porto tenta subir ao segundo lugar do campeonato na visita aos Açores, e dar sequência aos bons resultados na região autónoma. Depois da derrota frente ao Paços de Ferreira, a equipa comandada por Sérgio Conceição soma já quatro vitórias consecutivas, para a Liga dos Campeões, campeonato e Taça de Portugal.

As equipas subiram ao relvado com o vermelho do Santa Clara a dar lugar ao branco. Os jogadores açorianos vestiram batas médicas para homenagear os profissionais de saúde, que estão na linha da frente no combate à pandemia.

Um minuto de silêncio antes do início da partida para homenagear Maradona, Vítor Oliveira, Reinaldo Teles e José Bastos. Reinaldo Teles, administrador não-executivo da SAD do FC Porto, morreu infetado com Covid-19, na quarta-feira. Horas depois, foi anunciada a morte de Diego Armando Maradona.

Já neste sábado, Vítor Oliveira, o "rei das subidas", faleceu depois de se sentir indisposto enquanto caminhava na zona de Matosinhos. Foi uma semana atípica para o futebol mundial e, em especial, para o futebol português.

Rola a bola nos Açores, com destaque para a estreia de Taremi a titular em jogos do FC Porto para o campeonato. O iraniano que na época passada marcou 21 golos no Rio Ave, ganhou o lugar na frente de ataque a Marega.

Os portistas usam uma braçadeira negra no braço direito, em homenagem a Reinaldo Teles.

O FC Porto domina a posse de bola e já teve a primeira oportunidade de golo. Taremi recebeu de Corona, e cruzou ao segundo poste. Fica a ideia que o iraniano podia ter tentado a finalização. Passou a primeira oportunidade de perigo.

Onze do Santa Clara: Marco, Rafael Ramos, Villanueva, Fábio Cardoso, Mansur, Osama Rashid, Costinha e Júlio Romão, Carlos Jr., Thiago Santana e Diogo Salomão.

Onze do FC Porto: Marchesín, Manafá, Mbemba, Sarr, Zaidu, Sérgio Oliveira, Grujic, Tecatito, Otávio e Luis Díaz, Taremi.

Apesar do quarto lugar no campeonato, os dragões podem ascender à vice-liderança em caso de vitória frente ao Santa Clara. Nesta altura, os dragões somam 13 pontos, enquanto os açorianos são oitavos classificados com dez pontos.

O Santa Clara começou bem a temporada, chegando mesmo a ocupar os lugares cimeiros, mas nas últimas quatro jornadas apenas venceram um encontro e averbaram três desaires.

O jogo vai ser arbitrado por João Pinheiro, da Associação de Futebol de Braga, com Tiago Costa e Nuno Eiras a assistentes. O videoárbitro será Bruno Esteves.

O jogo no Estádio de São Miguel tem início às 18h00, menos uma hora nos Açores.

Suplentes do Santa Clara: André Ferreira, Sagna, Cristian Tassano, João Afonso, Lucas Marques, Jean Patric, Viera, Lincoln e Ukra.

Suplentes do FC Porto: Diogo Costa, Nanu, Diogo Leite, Matheus Uribe, Fábio Vieira, Nakajima, João Mário, Toni Martinez e Marega.