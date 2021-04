Conheça o onze do FC Porto para o jogo com o Santa Clara

O treinador do FC Porto, Sérgio Conceição © Miguel Pereira/Global Imagens

O FC Porto procura este sábado reaproximar-se do líder Sporting e reduzir provisoriamente a diferença para sete pontos na receção ao Santa Clara, num jogo da 25.ª jornada da I Liga.

Onze do FC Porto: Marchesín; Nanu, Pepe, Diogo Leite e Manafá; Otávio, Sérgio Oliveira, Uribe e Luis Díaz; Marega e Taremi.

Onze do Santa Clara: Marco; Rafael Ramos, João Afonso, Mikel Villanueva e Mansur; Ukra, Morita, Nené e Lincoln; Carlos Júnior e Cryzan.

A poucos dias do jogo com o Chelsea na primeira mão dos quartos de final da Liga dos Campeões, os dragões defrontam em casa o atual sétimo classificado do campeonato.

O encontro está agendado para as 20h30, no estádio do Dragão.

Suplentes do FC Porto: Diogo Costa, Mbemba, Zaidu, Grujic, Fábio Vieira, Francisco Conceição, Corona, Evanilson e Toni Martínez.

Suplentes do Santa Clara: André Ferreira, Rodolfo, Sagna, João Lucas, Tassano, Lucas Marques, Costinha, Jean Patric e Rui Costa.