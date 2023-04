Uribe atira à barra. FC Porto 0-0 Santa Clara (1.ª parte)

O treinador do FC Porto, Sérgio Conceição © Mário Vasa / Global Imagens

O FC Porto recebe o Santa Clara na 28.ª jornada da I Liga. No segundo lugar, os dragões medem forças com o lanterna-vermelha Santa Clara pouco depois, às 20h30, num encontro em que a equipa de Sérgio Conceição é superfavorita, mesmo sem o avançado iraniano Taremi, que é baixa certa devido a castigo.

Mesmo assim, na primeira volta, os dragões tropeçaram nos Açores, regressando a casa com apenas um empate (1-1) na bagagem.

Já rola a bola no Dragão. Sai o FC Porto com a bola. O Santa Clara tem mostrado algum atrevimento nestes primeiros minutos de jogo. Aos 13 minutos, Otávio cruzou à procura de um desvio, mas não apareceu ninguém e acabou por ser uma bola fácil para o guarda-redes Gabriel Batista. Um minuto depois, Manafá faz um bom cruzamento e Uribe atira à barra. Primeira situação de perigo dos dragões no jogo.

Aos 16 minutos, Costinha, do Santa Clara, vê o primeiro cartão amarelo do jogo. Três minutos depois, novo cartão amarelo, desta vez para Bruno Jordão por ter puxado Otávio. Aos 23 minutos, Estáquio fez um grande remate, mas Gabriel Batista respondeu também com uma grande defesa. Cinco minutos depois, numa boa jogada de Manafá, Galeno não consegue finalizar da melhor maneira.

A euforia inicial, que se sentiu de forma evidente no início do jogo após a derrota do Benfica, tem vindo a reduzir-se no FC Porto com o decorrer do jogo. Aos 31 minutos, o árbitro assinala penálti para os dragões, a castigar um toque de Nogueira sobre Toni Martínez. A equipa azul e branca tem agora uma grande oportunidade para se colocar em vantagem.

Onze do FC Porto: Diogo Costa; Manafá, Pepe, Marcano e Wendell; Otávio, Uribe e Eustáquio; Pepê, Toni Martínez e Galeno.

Onze do Santa Clara: Gabriel Batista; Sagna, Nogueira, Boateng, MT; Jordão, Adriano; Allano, Costinha, Ricardinho; Matheus Babi.

Suplentes do FC Porto: Cláudio Ramos, Fábio Cardoso, Zaidu, Rodrigo Conceição, André Franco, Bernardo Folha, Namaso, Evanilson, Gonçalo Borges

Suplentes do Santa Clara: Marcos Díaz, Calila, Ítalo, Tagawa, Bruno Almeida, Andrezinho, Stevanović, Walter González, Gabriel Silva.