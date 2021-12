Há Díaz que se resolvem assim: FC Porto vence SC Braga e cola-se ao Sporting

Por Guilherme de Sousa 12 Dezembro, 2021 • 19:36 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O FC Porto bateu este domingo o Sporting de Braga por 1-0, com um golo de Luis Díaz marcado aos 21 minutos da primeira parte.

O Estádio do Dragão foi palco do jogo cartaz da 14.ª jornada. Depois dos compromissos europeus a meio da semana, FC Porto e SC Braga tentavam dar a volta aos dissabores que tiveram. De um lado, estava uma equipa de Dragões a tentar dar uma resposta à eliminação da Champions, do outro, o SC Braga que queria reagir ao empate frente ao Estrela Vermelha.

Sérgio Conceição prometeu e cumpriu, ao dar a titularidade de Wendell. O brasileiro tinha ficado na história do jogo com o Atlético por ter sido expulso. Além dessa alteração, Evanilson também titular na equipa dos dragões, relegando Taremi para o banco de suplentes.

Do lado do SC Braga, Carlos Carvalhal fez uma revolução na equipa, mostrando a ambição que tinha no Dragão.

A primeira ocasião do jogo pertenceu aos dragões. No meio campo, Vitinha teve espaço para progredir com a bola e ensaiou a meia distância. O esférico levava a direção certa, mas pelo caminho encontrou os braços de Matheus, que desviou para fora.

Logo a seguir, os arsenalistas responderam e exploraram as costas da defesa azul e branca. Moura fugiu pelo flanco esquerdo e, na cara de Diogo Costa, rematou ao poste. O lance, contudo, foi anulado por fora de jogo, mas nas imagens televisivas o jogador do Braga está em linha.

Aos 21 minutos, a qualidade individual fez a diferença no jogo. Num duelo de cafeteros, Uribe levantou a cabeça e viu uma linha de passe para Díaz nas costas da defensiva bracarense. O avançado, na cara de Matheus, picou a bola e abriu o marcador no Dragão.

Até final da primeira parte, o jogo foi muito centrado a meio campo, com poucas oportunidades. Na segunda parte, os arsenalistas exerceram forte pressão no meio campo portista, tentando anular a construção dos dragões, mas sem oportunidades para desfazer a vantagem portista no marcador.

Sérgio Conceição percebeu a estratégia e lançou Taremi. O iraniano tem sempre o faro de golo e foi mais uma dor de cabeça para a defensiva minhota.

Até final, apesar do jogo ter ficado repartido, o resultado não mais se alterou e os dragões guardaram a vantagem.

Com este resultado, o FC Porto volta a colar-se ao Sporting no topo da classificação. Ambos partilham os mesmos 38 pontos, com vantagem para os Dragões que têm mais 10 golos do que os leões.

A fechar o pódio, está o Benfica, que soma 34 pontos, tendo goleado este domingo o Famalicão (4-1).

Onze do FC Porto: Diogo Costa; João Mário, Mbemba, Pepe e Wendell; Uribe, Grujic e Vitinha; Otávio, Evanilson e Luis Díaz

Suplentes: Marchesín, Fábio Cardoso, Taremi, Francisco Conceição, Zaidu, Tecatito, Sérgio Oliveira, Toni Martínez e Fábio Vieira

Onze do SC Braga: Matheus, Tormena, Paulo Oliveira e Bruno Rodrigues; Fabiano, André Horta, Al Musrati e Moura; Piazón, Ricardo Horta e Abel Ruiz.

Suplente: Tiago Sá, Yan Couto, Mario González, Chiquinho, Guilherme, Iuri Medeiros, Gorby, Roger e Vítor Oliveira.