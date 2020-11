Por TSF 08 Novembro, 2020 • 16:25 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O FC Porto venceu este domingo o Portimonense por 3-1 e regressou às vitórias no campeonato. A formação algarvia inaugurou o marcador por intermédio de Beto, mas antes do intervalo os campeões nacionais empataram por Mbemba.

Na segunda parte, Taremi colocou os dragões em vantagem. O iraniano correspondeu da melhor forma a um cruzamento de Sérgio Oliveira. O médio internacional português foi a figura do encontro e, perto do minuto 90, apontou o terceiro do FC Porto, concluindo um lance iniciado por Jesús Corona.

Depois da vitória confortável durante a semana na Liga dos Campeões, o FC Porto voltou aos compromissos internos e recebeu o Portimonense com uma ausência de peso. Sérgio Conceição, suspenso por 15 dias pelo conselho de disciplina, ficou na bancada.

A nove pontos do líder Sporting, os campeões nacionais entraram em campo sem qualquer alteração no onze inicial em relação ao embate com o Marselha a meio da semana. Pelo segundo jogo consecutivo, o reforço Felipe Anderson também ficou de fora do banco de suplentes.

O FC Porto entrou a controlar a partida, mas foi o Portimonense que, na primeira oportunidade, inaugurou o marcador.

Perda de bola do FC Porto, Moufi isolou-se pela direita e cruzou para a cabeça de Beto, que cabeceou para o primeiro golo do jogo.

Após o golo, o FC Porto foi à procura do empate, mas os algarvios apresentavam uma boa organização defensiva no Dragão. No banco, a equipa técnica portista não gostava do que acontecia dentro das quatro linhas e, à meia hora de jogo, surgiu a primeira alteração na equipa. Uribe saiu do meio campo e avançado Taremi entrou para o ataque.

Com o jogo a chegar ao intervalo, o guardião Samuel Portugal foi, por diversas, ocasiões testado após lances de perigo do FC Porto. Num desses lances, Sérgio Oliveira esteve muito perto de marcar, mas o guardião algarvio desviou para canto.

Em cima dos 45 minutos, na sequência de um livre direto à entrada da área, Sérgio Oliveira rematou por cima. E nos descontos da primeira parte o FC Porto conseguiu chegar ao empate. Canto do lado direito e na área Mbemba, com liberdade, saltou e cabeceou com violência para o fundo da baliza do Portimonense.

Na segunda parte, o FC Porto não perdeu tempo e colocou-se em vantagem. Sérgio Oliveira cruzou para a área onde apareceu Taremi a cabecear para o 2-1. Foi o primeiro golo do internacional iraniano com a camisola dos dragões.

O Portimonense não desistiu e o FC Porto não conseguiu aumentar a vantagem no placar. Aos 82 minutos, na sequência de um canto, Dener subiu ao primeiro andar e cabeceou com muito perigo para a baliza de Marchesín.

A dois minutos do minuto 90, o FC Porto sentenciou o encontro. Corona fugiu pelo lado direito do ataque, viu Sérgio Oliveira dentro da área sem marcação e assistiu o internacional português, que rematou para o terceiro golo dos campeões nacionais.

Onze do FC Porto: Marchesín; Manafá, Mbemba, Sarr e Zaidu; Uribe e Sérgio Oliveira; Corona, Otávio e Luis Díaz; Marega

Suplentes: Diogo Costa, Diogo Leite, Taremi, Nakajima, Grujic, Baró, João Mário, Evanilson e Fábio Vieira.

Onze do Portimonense: Samuel; Moufi, Mauricio, Willyan Lucas, Lucas Possignolo e Anzai; Dener e Lucas Fernandes; Anderson, Beto e Aylton Boa Morte.

Suplentes: Gonda; Rómulo, Júlio César, Luquinha, Lucas Tagliapietra, Safawi, Fali CAndé, Welinton e Fernando.

No sábado, o Sporting, líder isolado do campeonato, goleou o Vitória em Guimarães, por 4-0.