FC Porto soma 55.º jogo sem perder na I Liga e fica um do recorde do Benfica

O FC Porto somou este domingo o seu 55.º jogo sem perder na I Liga portuguesa de futebol, igualando o seu registo histórico e colocando-se a um do recorde do campeonato, na posse do Benfica desde 1978/79.

Ao vencer o Boavista por 1-0, no Bessa, na ronda 27 da edição 2021/22, com um golo de Fábio Vieira, os comandados de Sérgio Conceição passam a ter 44 vitórias e 11 empates nos últimos 55 jogos, num recorde iniciado em 2020/21.

Depois do desaire em Paços de Ferreira, por 3-2, na sexta jornada da I Liga 2020/21, em 30 de outubro de 2020, os dragões não mais perderam e já igualaram o seu máximo na prova, que haviam estabelecido entre as rondas 22 de 2009/10 e a 16 de 2011/12.

Então, um desaire por 3-1 em Barcelos, com o Gil Vicente, acabou com a série de invencibilidade dos comandados de Vítor Pereira e impediu o FC Porto de igualar o máximo do Benfica, os 56 jogos sem perder entre a sexta ronda de 1976/77 e a primeira de 1978/79.

Nesse ciclo, que terminou com um desaire nas Antas por 1-0, os 'encarnados' somaram 44 vitórias e 12 empates.

Uma década depois, o FC Porto tem esse recorde de novo ao alcance, precisando, para o igualar, de pontuar na próxima ronda, na receção ao Santa Clara, da 28.ª jornada, agendado para o primeiro fim de semana de abril.

Se não perderem face aos açorianos, os dragões poderão, depois, superar a marcar do Benfica no reduto do Vitória de Guimarães, na ronda 29, marcada para 10 de abril.

O recorde do conjunto da Luz foi conseguido entre 24 de outubro de 1976 e 28 de agosto de 1978 e incluiu um campeonato completo sem desaires (21 vitórias e nove empates), em 1977/78, que só valeu o segundo lugar.

O Benfica viu o registo terminar à segunda ronda de 1978/79, com uma derrota por 1-0 na casa do FC Porto. Um golo de José Alberto Costa, aos 57 minutos, selou o desaire dos encarnados.