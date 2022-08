Benfica com PSG e Juventus, FC Porto defronta Atlético e Sporting com Eintracht

© EPA

O FC Porto está inserido no pote 1 do sorteio da Liga dos Campeões de futebol, que se realiza na quinta-feira, em Istambul, enquanto Sporting e Benfica integram o 3, ficando com menos possibilidades de evitarem os tubarões.

Esta será a segunda vez consecutiva que Portugal vai estar representado por três emblemas na prova 'milionária', depois do feito alcançado na edição passada, com 'dragões', campeões nacionais, 'leões', segundos classificados, ambos com apuramento direto, e 'águias', novamente através da terceira pré-eliminatória e do 'play-off', a confirmarem a presença entre as 32 vagas.

Grupos da Liga dos Campeões:

Grupo A

AFC Ajax

Liverpool

Nápoles

Rangers

Grupo B

FC Porto

Atlético de Madrid

Leverkusen

Club Brugge

Grupo C

Bayern Munique

FC Barcelona

Inter Milão

Viktoria Plzen

Grupo D

Eintracht Frankfurt

Tottenham

Sporting

Marselha

Grupo E

AC Milan

Chelsea

Salzburgo

Dinamo Zagreb

Grupo F

Real Madrid

RB Leipzig

Shakhtar Donetsk

Celtic

Grupo G

Manchester City

Sevilla

Dortmund

Copenhaga

Grupo H

Paris Saint-Germain

Juventus

SL Benfica

Maccabi Haifa

Pote 1

Real Madrid (Esp)

Eintracht Frankfurt (Ale)

Manchester City (Ing)

AC Milan (Ita)

Bayern Munique (Ale)

Paris Saint-Germain (Fra)

FC PORTO (POR)

Ajax (Hol)

Pote 2

Liverpool (Ing)

Chelsea (Ing)

FC Barcelona (Esp)

Juventus (Ita)

Atlético de Madrid (Esp)

Sevilha (Esp)

Leipzig (Ale)

Tottenham (Ing)

Pote 3

Borussia Dortmund (Ale)

Salzburgo (Aus)

Shakhtar Donetsk (Ucr)

Inter Milão (Ita)

Nápoles (Ita)

BENFICA (POR)

SPORTING (POR)

Bayer Leverkusen (Ale)

Pote 4

Rangers (Esc)

Dínamo Zagreb (Cro)

Maccabi Haifa (Isr)

Marselha (Fra)

Copenhaga (Din)

Club Brugge (Bel)

Celtic (Esc)

Viktoria Plzen (Che)