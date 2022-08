FC Porto-Sporting já tem data marcada. Conheça o calendário da 3.ª e 4.ª jornada da Liga

O Benfica joga a terceira jornada só no dia 30 de agosto © Gerardo Santos/Global Imagens (arquivo)

Por Rui Oliveira Costa 04 Agosto, 2022 • 17:40 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O primeiro clássico da edição 2022/2023 da I Liga já tem data marcada. O FC Porto vai receber o Sporting no dia 20 de agosto (sábado), às 20h30, num encontro a contar para a terceira jornada da competição.

A terceira ronda da Liga encerra já depois do fecho da quarta, visto que o Benfica-Paços de Ferreira está marcado para o dia 30 de agosto (terça-feira).

Na quarta jornada do campeonato, o Benfica defronta o Boavista no dia 27 de agosto (sábado), às 18h00. Às 20h30, é a vez de os leões pisarem o relvado de Alvalade, na receção ao Chaves. No dia seguinte, os dragões deslocam-se a Vila do conde para defrontar o recém-promovido Rio Ave, às 20h30.

A Liga Portugal informa ainda que as datas do Portimonense-Vitória de Guimarães e do Gil Vicente-Famalicão, da terceira jornada, podem ser alteradas por causa da participação na Liga Conferência.

Veja o calendário da 3.ª e da 4.ª jornada da I Liga:

Jornada 3

Sexta-feira, 19 de agosto

Estoril Praia - Rio Ave FC , 20H15

Sábado, 20 de agosto

Santa Clara - FC Arouca, 15H30

GD Chaves - FC Vizela, 18H00

FC Porto - Sporting CP, 20H30

Domingo, 21 de agosto

Casa Pia AC - Boavista FC, 15H30

SC Braga - Marítimo M., 18H00

Portimonense - Vitória SC*, 20H30

Segunda-feira, 22 de agosto

Gil Vicente FC - FC Famalicão*, 20H15

Terça-feira, 30 de agosto

SL Benfica - FC Paços de Ferreira, 20H15

Jornada 4

Sexta-feira, 26 de agosto

FC Paços de Ferreira - Estoril Praia, 20H15

Sábado, 27 de agosto

Marítimo M. - Portimonense, 15H30

Boavista FC - SL Benfica, 18H00

Sporting CP - GD Chaves, 20H30

Domingo, 28 de agosto

FC Famalicão - Santa Clara, 15H30

FC Arouca - SC Braga, 18H00

Rio Ave FC - FC Porto, 20H30

Segunda-feira, 29 de agosto

Vitória SC - Casa Pia, 19H00

FC Vizela - Gil Vicente FC, 21H15

*Dias de jogos podem ser alterados, dependendo do agendamento dos jogos do play-off da Liga Conferência