FC Porto-Sporting joga-se a 2 de maio

O clássico entre o FC Porto e o Sporting vai disputar-se em 2 de maio, às 20h30, de acordo com o calendário hoje revelado pela Liga Portuguesa de futebol até à penúltima jornada do campeonato.

Segundo a informação divulgada pelo organismo que regula o futebol profissional português, o jogo grande da 32.ª jornada vai disputar-se a um sábado, no Estádio do Dragão, no Porto.

Na corrida ao título, na qual o FC Porto tem um ponto de vantagem sobre o Benfica, os 'dragões' jogam por quatro vezes antes das 'águias', enquanto estas o fazem por três vezes.

O calendário hoje revelado estipula ainda que a 30.ª das 34 jornadas da I Liga vai realizar-se a meio da semana, de 21 a 23 de abril, entre terça e quinta-feira.

Este calendário surge quando a nível internacional estão a ser canceladas e a adiadas várias provas desportivas, bem como algumas interrompidas, face ao surto de Covid-19.

A divulgação do calendário entre as 27.ª e 33.ª jornadas foi possível devido ao facto de já não haver equipas portuguesas nas competições europeias.

Como ditam os regulamentos, a 34.ª e última jornada será disputada à mesma hora, excetuando os encontros entre equipas cujos desempenhos não tenham influência nas contas do título, competições europeias e subidas/descidas de divisão.