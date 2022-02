Veja o golo inaugural de Paulinho. FC Porto 0-1 Sporting (1.ª parte)

Por Guilherme de Sousa 11 Fevereiro, 2022 • 19:15 Partilhar este artigo Facebook

O grande duelo da 22.ª jornada começou com um ambiente frenético perante milhares de adeptos, no Estádio do Dragão.

Logo no primeiro minuto de jogo, o capitão portista Otávio teve espaço e ensaiou a meia distância, obrigando a Adán fazer uma defesa incompleta. Na recarga, Taremi voltou a ver o guardião espanhol a negar o primeiro golo do jogo.

Numa questão de segundos, numa disputa de bola, Fábio Vieira foi carregado em falta por Matheus Reis, que viu o cartão amarelo.

Num ritmo alucinante, o golo esteve próximo de acontecer, depois de uma perda de bola de Mbemba. Paulinho roubou a bola ao central e rematou, mas Diogo Costa, que recuperou para este encontro, mostrou segurança.

Aos oito minutos, os campeões nacionais conseguiram chegar-se à área portista e, aproveitando alguns erros defensivos, inauguram o marcador. Ricardo Esgaio cruzou para área, João Mário falhou o corte e Matheus Reis, de primeira, cruzou para Paulinho cabecear sem oposição e bater o guardião portista.

Onze do FC Porto: Diogo Costa; João Mário, Mbemba, Pepe, Zaidu; Fábio Vieira, Uribe, Vitinha, Otávio; Evanilson, Taremi.

Suplentes: ​​​​​​​Marchesín, Fábio Cardoso, Francisco Conceição, Pepê, Galeno, Grujic, Wendell, Toni Martínez e Eustaquio.

Onze do Sporting: Adán; Gonçalo Inácio, Coates, Feddal; Ricardo Esgaio, Ugarte, Matheus Nunes, Matheus Reis; Sarabia, Nuno Santos, Paulinho.

Suplentes: João Virgínia, Neto, Rúben Vinagre, Gonçalo Esteves, Palhinha, Daniel Bragança, Tabata, Slimani, Edwards.

Árbitro: João Pinheiro

Assistentes: Tiago Costa e Luciano Maia são os árbitros assistentes e o

Quarto árbitro: Fábio Melo.

VAR e assistente de VAR: Luís Godinho e Rui Teixeira.