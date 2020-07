Leão perigoso no Dragão. FC Porto 0-0 Sporting (1.ª parte)

Por Guilherme de Sousa 15 Julho, 2020 • 20:25 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O champagne estava no frigorífico e as faixas preparadas. A festa já se fazia sentir nos momentos que antecederam o clássico entre FC Porto e Sporting, o jogo decisivo do campeonato. Os dragões só tinham de pontuar para celebrarem o segundo campeonato em três anos de Sérgio Conceição a orientar a equipa azul e branca.

Para este jogo, ambas as equipas reservaram várias surpresas. Do lado dos azuis e brancos, Sérgio Conceição fez quatro alterações na formação inicial, apostando em Danilo, Loum, Fábio Vieira e Luis Díaz, saindo Sérgio Oliveira, Uribe, Corona e Soares.

Já do lado leonino, Rúben Amorim sabia que não podia contar com o castigado Marcus Acuña, que o substituiu por Borja. Em relação ao último jogo, houve também uma alteração no meio campo - Matheus Nunes rendeu Doumbia.

E o Sporting não perdeu tempo em colocar os dragões em sentido. Na primeira jogada do encontro, Nuno Mendes isolou-se pela esquerda e, depois de ressaltos na área, Sporar consegue colocar a bola no fundo das redes de Marchesín.

Na análise do VAR, o golo foi anulado por fora-de-jogo do avançado leonino. Emoção a abrir o clássico.

O Sporting começou o encontro mais perigoso que o dragão. Depois da primeira investida do FC Porto no ataque, Sporar conseguiu soltar-se da marcação e apenas Mbemba conseguiu salvar os azuis e brancos, cortando a bola para canto já dentro da grande área.

Onze do FC Porto: Marchesín; Manafá, Mbemba, Pepe e Alex Telles; Danilo, Loum e Otávio; Fábio Vieira, Marega e Luis Díaz.

Suplentes: Diogo Costa, Diogo Leite, Tomás Esteves, Romário Baró, Zé Luís, Soares, Fábio Silva, João Mário e Vítor Ferreira.

Onze do Sporting: Maximiano; Eduardo Quaresma, Coates, Borja; Ristovski, Wendel, Matheus Nunes, Nuno Mendes; Jovane, Plata, Sporar.

Suplentes: Renan, Rafael Camacho, Luís Neto, Battaglia, Francisco Geraldes, Tiago Tomás, Gonçalo Inácio, Joelson e Doumbia.