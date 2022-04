Zaidu com o primeiro nos pés. FC Porto 0-0 Sporting (1.ª parte)

Por TSF 21 Abril, 2022 • 19:22 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Sérgio Conceição repetiu, depois do jogo para a Primeira Liga no último fim de semana, a aposta em Pepê do lado direito da defesa portista, com João Mário a voltar ao banco, e a titularidade do sérvio Grujic como médio mais defensivo. Do lado do Sporting, Ugarte assumiu o lugar que no último jogo foi de Palhinha.

O primeiro remate certeiro da noite chegou aos 13 minutos, quando Pote isolou Sarabia no corredor central e o espanhol picou a bola sobre Marchesín. A jogada acabou anulada por fora de jogo, mas confirmava uma ligeira superioridade dos leões na noite que se revelava muito chuvosa.

Focada em defender, mas sem abdicar de contra-atacar quando possível, a equipa montada por Rúben Amorim acabou por abdicar de alguma construção e do ataque apoiado para se concentrar em impedir que Vitinha, Otávio, Fábio Vieira, Evanílson e Taremi criassem o perigo pelo qual se têm tornado cada vez mais conhecidos.

Foi, por isso, necessário recorrer a alguém insuspeito: Zaidu. Num contra-ataque que nasce no corredor direito dos dragões, o lateral esquerdo subiu sozinho pelo seu corredor e, já dentro da grande área, sozinho perante Adán, acabou por falhar a baliza.

Onze do FC Porto: Marchesín, Pepê, Mbemba, Pepe, Zaidu, Grujic, Otávio, Vitinha, Fábio Vieira, Taremi e Evanilson

Onze do Sporting: Adán, Neto, Coates, Gonçalo Inácio, Pedro Porro, Matheus Reis, Ugarte, Matheus Nunes, Sarabia, Pote e Paulinho

Suplentes do FC Porto: Diogo Costa, Fábio Cardoso, João Mário, Eustaquio, Francisco Conceição, Galeno e Toni Martínez

Suplentes do Sporting: João Virgínia; Palhinha, Tabata, Nuno Santos, Marcus Edwards, Ricardo Esgaio e Daniel Bragança

O FC Porto recebe esta quinta-feira o Sporting, na segunda mão das meias-finais da Taça de Portugal em futebol, e está em vantagem para garantir um lugar na final da competição frente ao estreante Tondela. Os dragões vão entrar em campo na frente da eliminatória, depois do triunfo por 2-1 na visita ao Estádio José Alvalade na primeira mão, numa competição em que os golos fora ainda desempatam, pelo que os leões terão sempre de marcar um mínimo de dois golos para terem hipótese de seguir em frente.

O vencedor das meias-finais já sabe que vai defrontar o Tondela na final da Taça de Portugal, depois da equipa beirã, do principal escalão, se ter superiorizado ao Mafra, da II Liga, com um triunfo por 3-0, na primeira mão, e um empate 1-1, na segunda, garantindo a primeira presença na final.