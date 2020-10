FC Porto suspende treinos da equipa de basquetebol devido a caso de Covid-19

© Ivan Del Val/Global Imagens

O FC Porto revelou esta quinta-feira que os treinos da equipa profissional de basquetebol foram suspensos devido a um caso de infeção com o novo coronavírus.

"Devido a um caso positivo de Covid-19 no plantel, os treinos da equipa de basquetebol do FC Porto foram suspensos temporariamente. A equipa médica do basquetebol portista está agora a trabalhar juntamente com a Direção-Geral da Saúde de forma a definir as medidas a serem adotadas", pode ler-se em comunicado no site oficial do clube.

A equipa feminina de voleibol dos 'dragões' já havia suspendido a atividade na semana passada devido a um surto.