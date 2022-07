FC Porto-Tondela. A Supertaça em imagens

Por TSF 30 Julho, 2022 • 23:44 Partilhar este artigo Facebook

O FC Porto conquistou este sábado o 82.º troféu futebolístico da sua história, ao bater o secundário Tondela por 3-0, em Aveiro, para conquistar pela 23.ª vez a Supertaça Cândido de Oliveira.

Os azuis e brancos, que venceram com dois tentos de Taremi e um de Evanilson, colocaram-se, assim, a apenas um cetro do recordista nacional, o Benfica, que totaliza 83, o último dos quais no início da época 2019/20, quando goleou o Sporting por 5-0, também na Supertaça, no Estádio Algarve.

Neste ranking, a luta é a dois, já que os leões, que na temporada transata arrebataram a Supertaça e a Taça da Liga, seguem no terceiro lugar, mas longe, com 54 títulos.