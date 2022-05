Por TSF 22 Maio, 2022 • 16:32 Partilhar este artigo Facebook

O Tondela não consegue passar a linha do meio-campo nos primeiros minutos, ainda que o FC Porto não consiga criar perigo.

O primeiro lance de perigo surge aos dez minutos. Canto para os dragões, corte da defesa do Tondela e, à entrada da área, Pepe remata ligeiramente por cima da barra.

Aos 15 aparece o lance de maior perigo. Confusão dentro da área beirã e a bola sobra para Pepê que remata para defesa de Niasse, com a bola ainda a embater na trave. Depois de uma longa espera, o árbitro Rui Costa, com auxílio do VAR, assinala grande penalidade. Na conversão, Mehdi Taremi não dá hipóteses ao guardião tondelense e abre o marcador no Jamor.

O primeiro susto para a baliza de Marchesín só apareceu aos 32 minutos. Bola na profundidade nas costas dos centrais portistas e Daniel dos Anjos antecipa-se ao guarda-redes portista. Contudo, o avançado do Tondela não conseguiu dar seguimento ao lance e perdeu a bola.

Em cima do intervalo, as estatísticas oficiais do jogo davam 77% de posse de bola para o FC Porto, enquanto o Tondela conseguia apenas 23%.

O quarto árbitro da partida levantou a placa com cinco minutos de descontos, menos tempo do que o jogo esteve parado enquanto Rui Costa consultava o VAR no lance do penálti.

Na compensação, o FC Porto elaborou a melhor jogada do encontro. Contra ataque lançado por Taremi, Pepê serve Evanilson de calcanhar e o avançado brasileiro remata ao lado.

A partida chega ao intervalo com os dragões em vantagem.

O FC Porto entra no segundo tempo a todo o gás. Taremi cruza rasteiro da esquerda para Pepê que, ao segundo poste, remata para defesa de Niasse.

O 2-0 chega mesmo aos 53 minutos. Grujic ganha a bola no meio campo e serve Vitinha no lado direito do ataque portista. O médio combina com Pepê e, na cara de Niasse, faz o segundo para o FC Porto.

VITINHA COMEÇOU E ACABOU!@FCPorto #sporttvportugal #TaçaDePortugal #fcporto #FCP #cdtondela #tondela #CDT #FCPCDT #Vitinha pic.twitter.com/e813zMuER5 - SPORT TV (@SPORTTVPortugal) May 22, 2022

Onze do FC Porto: Marchesín; João Mário, Mbemba, Pepe e Zaidu; Otávio, Grujic, Vitinha e Pepê; Evanílson e Taremi.

Onze do Tondela: Niasse; Sagna, Marcelo Alves e Eduardo Quaresma; Tiago Almeida, Pedro Augusto, Iker e Neto Borges; Salvador Agra, Daniel dos Anjos e Rafael Barbosa.

Suplentes do FC Porto: Diogo Costa, Fábio Cardoso, Uribe, Fábio Vieira, Francisco Conceição, Galeno e Toni Martínez.

Suplentes do Tondela: Pedro Trigueira, João Pedro, Boselli, Dadashov, Bebeto, Tiago Dantas e Ricardo Alves.