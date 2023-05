Livre direto para os dragões. FC Porto 2-1 Valongo (1.ª parte)

© World Skate Europe

O FC Porto e o Valongo defrontam-se este domingo na final da Liga dos Campeões de hóquei em patins, realizada no pavilhão José Natário, em Viana do Castelo.

Nesta final 8, os dragões ultrapassaram o Benfica (4-2) e o Barcelona (4-3) para chegar à final. Já a equipa valonguense eliminou o Sporting (3-2) e a Oliveirense (6-4) para chegar ao jogo decisivo.

O primeiro lance de perigo surgiu do stick de Facu Bridge. O remate foi primeiro defendido por Malián e depois ainda bateu na barra da baliza portista.

Apesar de o Valongo ter começado mais perigoso, foi o FC Porto a abrir o marcador, aos oito minutos. Num contra-ataque de três para dois, Carlo Di Benedetto serviu Rafa e o internacional português, com a famosa picadinha, abriu o marcador na final.

A primeira falta surgiu logo a seguir, com as equipas a estarem quase nove minutos sem fazerem qualquer falta.

Aos 12', Miguel Moura veio de trás da baliza de Xavi Malián para fazer o golo, mas o lance foi invalidado pela equipa de arbitragem, por um toque na bola com o patim do jogador do Valongo.

No minuto seguinte, Miguel Moura ensaiou uma jogada semelhante e desta vez, lançou uma bomba ao ângulo da baliza do FC Porto, sem tocar com o patim na bola. Jogo empatado em Viana do Castelo.

Aos 14', foi a vez de os dragões terem um golo anulado. Gonçalo Alves fez o passe para Xavi Barroso desviou para a baliza, mas a dupla de arbitragem considerou que o toque foi com o patim.

Com 19 minutos jogados, mais um contra-ataque dos dragões. Di Benedetto avançou pelo centro da defesa, mas, desta vez, não deu a bola a um colega e assumiu o remate para o fundo das redes de Xano Edo. FC Porto novamente em vantagem.

Cinco do FC Porto: Xavi Malián, Telmo Pinto, Rafa, Di Benedetto e Gonçalo Alves.

Cinco do Valongo: Xano Edo, Rafael Bessa, Nuno Santos, Facu Navarro e Facu Bridge.

Suplentes do FC Porto: Tiago Rodrigues, Ezequiel Mena, Xavi Barroso, Reinaldo Garcia e Diogo Barata.

Suplentes do Valongo: Gonçalo Bento, Miguel Moura, Francisco Silva e Diogo Abreu.