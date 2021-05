FC Porto vence Águas Santas e conquista nacional de andebol sem esquecer Quintana

O FC Porto assegurou o título nacional de andebol © Ivo Pereira / Global Imagens

O FC Porto assegurou este sábado o título nacional de andebol, ao vencer na receção ao Águas Santas por 35-32, em jogo da 28.ª jornada da prova.

Os azuis e brancos, que ao intervalo já venciam por 16-14, festejam assim o título nacional a duas jornadas do fecho da prova, numa altura em que ainda perseguem o feito inédito de terminar o campeonato só com vitórias.

Com este triunfo, o FC Porto assegura a conquista do título, liderando a prova com 84 pontos, mais sete do que o Sporting, segundo e que apenas pode alcançar os dragões na classificação, sendo que os portistas detêm vantagem no confronto direto.

O guarda-redes luso-cubano Alfredo Quintana foi lembrado com enorme emoção, na hora da festa portista. Mal terminou o encontro, a imagem do guardião foi mostrada nos ecrãs gigantes do pavilhão.