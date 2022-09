© Pedro Correia / Global Imagens (arquivo)

Por Lusa 04 Setembro, 2022 • 19:20 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O FC Porto venceu este domingo o Benfica por 4-1 na final da Elite Cup de hóquei em patins, disputado no Pavilhão Municipal Cidade de Tomar, no distrito de Santarém.

Os dragões dominaram o encontro e construíram o triunfo com golos de Gonçalo Alves (sete minutos), Ezequiel Mena (15 e 19) e Carlo di Benedetto (47), enquanto as águias marcaram por Nil Roca (15).

Antes, o Sporting ocupou o último lugar do pódio ao vencer por 3-2 a Oliveirense no jogo de atribuição do terceiro e quarto lugares.