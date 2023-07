FC Porto vence equipa B na pré-época. Fran Navarro e Wendel voltam a marcar

© Ivan Del Val/Global Imagens (arquivo)

O FC Porto voltou este sábado a ter um ensaio positivo em jogo-treino no Olival, ao vencer a equipa B por 3-0, com golos do reforço Fran Navarro, Toni Martínez e Wendel Silva.

Durante a semana, os 'dragões' já tinham vencido a Académica (Liga 3), por 4-0, num jogo em que Fran Navarro e Wendell também marcaram, juntamente com Danny Namaso e Gonçalo Borges.

No ensaio deste sábado, o treinador Sérgio Conceição aproveitou para colocar em campo um leque alargado de jogadores, nomeadamente Cláudio Ramos, Samuel Portugal, Francisco Meixedo, Dinis Rodrigues, João Marcelo, David Carmo, Wendell, Rodrigo Fernandes, Vasco Sousa, Abraham Marcus, Gonçalo Borges, Wendel Silva, Toni Martínez, André Franco, Bernardo Folha, Danny Namaso, Fábio Cardoso, Fran Navarro, Galeno, João Mendes, Marcano, Pepê e Romário Baró.

De fora, devido a lesões, mantiveram-se João Mário, Gabriel Veron e Evanilson, que fizeram treino condicionado.

Os vice-campeões nacionais folgam no domingo e voltam a treinar na segunda-feira de manhã, ainda no Olival, antes de seguirem viagem para o Algarve, onde vão estagiar, à semelhança do que aconteceu nos últimos anos, até 26 de julho.

No estágio, a equipa tem previsto alguns jogos particulares: com o Portimonense (19 de julho), com o Cardiff (22), com o Wolverhampton (25), equipa treinada pelo ex-treinador portista Julen Lopetegui.

Em 26 de julho há novo jogo-treino, diante do recém promovido Estrela da Amadora.

O primeiro encontro oficial dos 'dragões' será a Supertaça Cândido de Oliveira, diante do rival Benfica, campeão nacional, numa partida agendada para 08 ou 09 de agosto.